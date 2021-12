Gayo Daechukje, Daejun y Daejejeon: lo que se sabe sobre los festivales de K-Pop de fin de año

Este año, la mayoría de los eventos de fin de año en Corea del Sur podrían celebrarse de forma presencial (Foto: SBS)

Las empresas de entretenimiento de Corea del Sur han comenzado con algunos de sus eventos y premiaciones anuales que representan el cierre de año, por lo que ya se anunciaron detalles sobre los Gayo Daechukje, Gayo Daejeon, y el Gayo Daejejeon, los festivales musicales con los que la industria del K-Pop da fin al año.

Como cada fin de año, las televisoras más importantes de Surcora ya anunciaron la fecha en que celebrarán sus respectivos festivales para despedir el 2021 o darle la bienvenida a 2022, así como también sus presentadores.

Estos conciertos son de los más esperados por los fans del K-Pop, pues los grupos y solistas dan todo de sí para demostrar por qué fueron invitados a los festivales, además, siempre hay presentaciones especiales como colaboraciones entre diferentes empresas de entretenimiento, covers y anuncios inéditos.

Hasta el momento, sólo la KBS ha confirmado toda la información sobre su festival (Foto: Instagram/@jypjihyo)

El primero que se celebra es el Gayo Daechukje (también llamado KBS Song Festival). Será el próximo 17 de diciembre y se espera que el evento sea presencial, si es que no existe otro rebrote de COVID-19 en los próximos días, pues el año pasado fue sin público en vivo.

La televisora KBS (Korean Broadcasting System) anunció que el festival comenzará a las 20:30 horas, horario de Corea. En México, por la diferencia de horario, comenzaría a las 5:30 por la mañana, y tendrá una duración de 185 minutos. Los fans internacionales podrán verlo a través del canal de YouTube KBS WORLD TV.

Los presentadores de este año serán Ronwoon de SF9, SeolHyun de AOA y Eunwoo de ASTRO. Hasta el momento, este es el único show que ha anunciado parte de su line up, y están confirmados los siguientes grupos:

Se desconoce si los grandes grupos como BTS o BLACKPINK asistirán a los festivales (Foto: Twitter/@bts_twt)

Red Velvet, Oh My Girl, Kang Daniel, The Boyz, Stray Kids, Itzy, TXT, Enhypen, Aespa, Lee Mujin, SEVENTEEN, Sunmi, NU’EST, ASTRO, Brave Girls, NCT, USF9, Kim Wooseok, STAYC y IVE.

Entre las presentaciones especiales están confirmadas la colaboración entre TXT y Enhypen, quienes harán un show con canciones de ocho de los grupos de K-Pop más importantes de todos los tiempos, entre los que se sabe estarán H.O.T y BTS.

El siguiente festival será el Gayo Daejeon, de la televisora SBS. Éste se celebrará el 25 de diciembre a las 18:00 horas, horario de Corea, es decir, desde México podrá verse en la madrugada, a las 3:00 horas.

El año pasado todos los eventos fueron de forma virtual, por lo que las empresas pudieron utilizar otras herramientas para una mejor experiencia en internet (Foto: SBS)

Sobre este Gayo se desconocen casi todos los detalles como line up, colaboraciones y presentaciones especiales, pero a través del canal de YouTube de la SBS ya se anunció que los presentadores serán Key de SHINee, Yuna de ITZY y Boom.

Finalmente, se cerrará el 2021 con el Gayo Daejejeon, de la MBC (Munhwa Broadcasting Corporation), el 31 de diciembre. Este es uno de los más largos festivales, pues no solo se presentan gran cantidad de grupos con sus mejores canciones, sino que también hacen shows especiales.

Al final de este Gayo, todos los artistas se reúnen para celebrar la cuenta atrás hasta la llegada del nuevo año. Por el momento, no se ha anunciado el horario de este evento, pero normalmente comienza entre las 20:30 y 21:00 horas en Corea del Sur, que en México sería entre las 5:30 y 6:00 por la mañana.

Hasta el momento, ninguna empresa ha dicho el horario en que comenzarán sus alfombras rojas (Foto: Twitter/@3RACHA)

Para este día sólo se ha confirmado la presencia de Jang Sungkyu, Yoona de Girls Generation y Lee Junho de 2PM como conductores del show.

Estos tres festivales constan, normalmente, de una alfombra roja que comienza varias horas antes de comenzar las presentaciones, sin embargo, por el momento, no se ha anunciado su horario.

SEGUIR LEYENDO: