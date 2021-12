Eduin Caz de Grupo Firme preocupó a sus fans al utilizar una máscara de oxígeno

Eduin Caz de Grupo Firme causó una gran preocupación entre sus fans al compartir una fotografía en donde se le ve portando una máscara de oxigenación, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores al relacionarlo con un posible contagio de Covid-19.

El intérprete de Cada Quién, compartió mediante sus historias de Instagram, una fotografía en un cuarto a oscuras, donde se lee: “Me gusta el frío pero no es algo que me favorezca”.

Aunque el cantante no especificó las razones por la cual portaba la máscara, no es la primera vez que se le ve portando algún tipo de máscara de oxigenación, pues el pasado 27 de septiembre, también compartió una fotografía haciendo uso de la máscara, aunque en esa ocasión el cantante de 27 años reveló que se debía al desgaste físico.

(Foto: Captura de pantalla de historias de Instagram: @eduincaz)

El cantante ha causado diversas controversias durante el último mes, pues tras haber revelado la infidelidad a su esposa, Eduin compartió una fotografía en Instagram en donde se le ve escoltado por un hombre armado.

“Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer que qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide, pues? Me estoy cuidando”, explicó el músico.

El cantante causó revuelo en las redes sociales, después de que una mujer en Tik Tok compartiera un video en donde presuntamente se le ve al cantante durmiendo en su cama.

(Foto: Instagram/@eduincaz)

Presuntamente, la mujer que viralizó el video, lo intentó extorsionar hace años con hacer pública la infidelidad, sin embargo, el video se viralizó a principios de diciembre.

Eduin explicó en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, que él aceptó su error y enfrentó el problema enseñándole el video a su esposa.

“Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solicioné los problemas con mi mujer, acpepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está’”.

“Eso es pasado, ya lo pisamos ella y yo. Detalles que yo no sé porqué la señorita los saca ahorita” finalizó el joven.

Los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la posible infidelidad del artista (Foto: Instagram/@anahydpg)

El video fue tema de conversación por varios días en las redes sociales, donde los fanáticos y seguidores de Grupo Firme comentaron que se sentían decepcionados de Eduin por haber sido infiel.

El intérprete de Ya Supérame, comentó en un video: “Mija, yo ni te topo y ni al caso, soy cantante. Haz lo que tú quieras, con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste y ni modo; pero, gracias a dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa desde entonces”.

En otro video compartido, el cantante explicó que se encuentra bien con su esposa y que no existe ningún tipo de rencor por parte de ella. “A mi esposa desde entonces la trato como reina, la voy a seguir tratando como reina y siempre va a estar para mí, yo voy a estar para ella. Entonces, yo estoy muy bien con mi familia”, aseguró Caz.

