Cepillín y Carmen Salinas: los famosos se reconciliaron antes de morir

Carmen Salinas impulsó la carrera de Cepillín (Foto: Cuartoscuro)

A nueve meses del fallecimiento de Cepillín, su hijo Cepi, Ricardo González Jr. aseguró que el famoso payasito de la tele continúa haciéndose presente. Así lo dio a conocer el payaso para el programa De primera mano.

“Yo estaba acostumbrado a que tuviéramos fantasmas chocarreros en la ciudad de Monterrey, mi papá compró una casa en Monterrey y ya venía con fantasmas incluidos. Fue en el 85 cuando la compró y nos acostumbramos a ellos porque a todo te acostumbras. Y en Metepec, en la casa nunca había pasado nada.

Da la casualidad que ahora suceden cosas como que de repente se te apaga la luz, o si te están entrevistando de repente falla el micrófono con pilas. O si estoy grabando un TikTok me apaga la luz del aro, cosas así.”, reveló el también payaso.

Cepi aseguró que su padre se le presenta en sueños Foto: Instagram/@cepillintv

Además, compartió que su padre se le ha hecho presentes recientemente en sueños, hecho que lejos de causarle inquietud, le ha traído felicidad.

“Yo estoy contento porque cuando más lo extraño a mi papá, se me aparece en sueños y hasta en sueños me ha regañado, como era, así de ‘esto, fíjate que el otro’, ¿me explico?’. Entonces yo me despierto contento.”, añadió.

En otro tema, el hijo del cantante de temas como En el bosque de la China lamentó la muerte de Carmen Salinas, y destacó que la fallecida actriz fue una de las personas que apoyó a Cepillín en sus inicios, incluso abriéndole las puertas de su casa.

“Ella quería ayudar a todo mundo, entonces a mi papá luego luego le puso el hombro para meterlo al teatro Blanquita el día que llegó… y mi tío Lázaro también ayudó mucho a mi papá porque ellos se conocían desde antes, una hermosa persona Carmen Salinas”, recordó Cepi y destacó que los famosos lograron limar asperezas en los últimos tiempos.

Carmen Salinas mencionó en 2020 que Cepillín había perdido la humildad (Foto: Cuartoscuro)

“Vieron la foto antigua de los 70 y mi papá subió una foto la última vez que la vimos a ella a colores, con mi papá, mi hermano y un servidor, que siempre le será y ahora le seremos agradecidos nosotros a Carmen Salinas”.

Y es que después de algunos malos entendidos sucedidos en marzo de 2020, Cepillín y Carmen lograron ‘hacer las paces’.

“Cuando hubo malos entendidos después la vimos en ese evento, ellos empezaron ellos solos, tenían tanta confianza que si se decían ‘hey tú, bla bla’ se arreglaban. Porque había mucha confianza. Se vieron y ahí se dijeron sus cosas y ya porque había mucho amor, eso cualquier malentendido, como si nada lo pasaban”, destacó.

Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre luego de sufrir una hemorragia cerebral (Foto: Instagram)

Y es que las fricciones entre la recordada actriz y el payasito habrían surgido luego de que Carmen compartiera un video en YouTube donde habló de los inicios en la trayectoria de Cepillín, destacando que en un principio era una persona humilde y que después se le habrían ‘subido los humos’.

Estas declaraciones causaron molestia en Cepillín, quien después le reclamó a la actriz lo dicho. El payasito no tardó en reaccionar ante las declaraciones de Carmen y contó su parte de la historia. Confirmó que sí vivió en casa de la actriz cuando viajó a la Ciudad de México para buscar una oportunidad de trabajo. También dijo que vivió en un hotel cerca del teatro Blanquita.

“He sido siempre muy agradecido con todo el mundo y cuando me preguntan como llegue a la Ciudad de México siempre le doy las gracias a Carmen Salinas, cuarenta y dos años después sigo dándole las gracias.”, dijo el comediante en marzo de 2020.

El también cantante nació en Monterrey un 7 de febrero de 1946, y fue odontólogo de profesión, y es precisamente esto lo que lo motivó para empezar a caracterizarse de payaso y que los niños no le tuvieran miedo mientras los atendía Foto: Cuartoscuro

Después de que Carmen Salinas dijera que la amistad entre ambos terminó porque el comediante ya no era humilde y ya no la visitaba, esto respondió: “Tenía todos los días funciones en el teatro Blanquita, el programa de televisión y ni tiempo tenía para hablarle a mi familia, mucho menos para ver o saludar a Carmen Salinas. Es raro que uno conserve una amistad, mi agradecimiento siempre va a estar con ella y nunca voy a hablar mal de ella”, dijo entonces el actor fallecido en marzo de 2021 a los 75 años víctima de cáncer.

SEGUIR LEYENDO: