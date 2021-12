Chiquis Rivera confesó que sufrió un aborto espontáneo a los 19 años

FOTO: Instagram/@chiquis

Chiquis Rivera habló sobre una de las experiencias más traumáticas que ha vivido, pues cuando la hija de Jenny Rivera tenía tan solo 19 años, sufrió de un aborto espontáneo debido a la endometriosis que padece, además de que decidió guardar el secreto a sus familiares y amigos cercanos.

La hija de la “Diva de la Banda” narró en su podcast Chiquis and Chill que antes de poderle contar la noticia a su madre, su proceso de gestación se vio interrumpido después de que sufrió un aborto espontáneo. “Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre. No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida”[...] “Soy latina y congelaré mis óvulos””, relató la intérprete de “Mi Problema”.

Meses después del incidente, la cantante reveló que tuvo que asistir al médico a realizarse un Papanicolaou, donde le comentaron que tenían que limpiar su útero.

US singer Chiquis Rivera arrives for the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

“En ese tiempo también me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19. Sobre el aborto pienso que fue mi decisión porque no estaba lista para tener hijos”, comentó Chiquis con la voz entrecortada.

La cantante también agregó que al pensar en abortar a sus 19 años cuestionó si estaba incumpliendo con la voluntad de Dios, pero actualmente se ha dado cuenta de que se siente segura de las decisiones que toma sobre su cuerpo.

Finalmente, Chiquis habló sobre la posibilidad de un nuevo embarazo, pues reveló que está dejando de tomar anticonceptivos. “Voy a tratar de quedar embarazada de forma natural con mi actual pareja ahora mismo porque no estoy tomando anticonceptivos y si sucede es porque ya está destinado a ser”, finalizó la cantante.

(Captura: @chiquis/instagram)

Chiquis Rivera actualmente mantiene una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, a quien conoció a principios de 2021 y desde finales de Mayo de este mismo año, la cantante confirmó que tiene un noviazgo con él.

Chiquis confesó para una entrevista con la revista People en Español, que su actual pareja la hace muy feliz. “Tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere. Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí”, dijo.

Además, habló del futuro de su romance, pues la cantante reveló que su pareja le comentó que le encantaría casarse con ella. “Creo que no hay planes para boda ahorita. Él sí me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día”.

Foto: @chiquis / Instagram

Chiquis Rivera finalizó la entrevista comentando que “no quiere forzar nada y dejar que las cosas fluyan”, pues aunque las cosas van bien prefiere ver “qué dice el futuro” con su actual pareja.

Antes de Emilio, Chiquis mantuvo una relación con Lorenzo Méndez, con quien contrajo matrimonio en verano de 2019, pero en septiembre de 2020 confirmó que se divorciaría con un mensaje lanzado en Instagram: “Con el corazón pesado... les informo que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”, comentó.

Pero en los meses siguientes al anuncio del divorcio, las cosas se tornaron turbulentas para la intérprete de Completamente, pues la cantante reveló ante los medios que no se había finalizado el trámite de divorcio porque Lorenzo no había firmado los documentos, por lo que Chiquis se encontraba cansada de rogarle, pues por más de 4 meses le insistió vía correos electrónicos, que firmara la solicitud de divorcio.

