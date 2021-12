Sarah Jessica Parker sabía que Willie Garson estaba enfermo mientras filmaban “And Just Like That ...”: “Estaba preocupada por su salud”

Sarah Jessica Parker poses at the red carpet premiere of the 'Sex and The City' sequel, 'And Just Like That' in New York City, U.S. December 8, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Sarah Jessica Parker ha revelado que se sintió “responsable” por el bienestar de su compañero y amigo Willie Garson, fallecido el septiembre tras una lucha contra el cáncer, mientras filmaban “And Just Like That ...” en la ciudad de Nueva York este año.

“Sabía antes de que empezáramos a filmar que Willie estaba enfermo”, dijo Parker, de 56 años, a Vulture en una entrevista publicada el jueves. “Me pidió que mantuviera esa confidencialidad, y lo honré”.

Pero saber que Garson, que tenía 57 años cuando falleció en septiembre, se estaba muriendo de cáncer de páncreas le pesó mucho cuando estuvo rodando durante la pandemia a pesar de que tanto el elenco como el equipo estaban vacunados contra el COVID-19.

“Muchas de nuestras escenas eran con muchos actores y estaba preocupada de que Willie se mantuviera saludable mientras filmaba”, dijo la actriz, conocida por el personaje de Carrie Bradshaw en “Sex and the City”. “No podría compartir eso con nadie”, agregó. “Solo lo seguía, y me sentía responsable de alguna manera por su salud, su bienestar en el set”.

Parker, quien calificó la muerte de Garson como “insoportable”, también habló sobre cómo su personaje Standford Blatch iba a tener una historia más significativa en el spin-off de HBO. “[Garson] tenía la intención y quería completar toda la temporada”, reflexionó Parker. “Tenía una historia muy importante, más que nunca, por que tenía la ferviente esperanza de que pudiera hacerlo todo”.

Willie Garson murió a los 57 años tras una dura batalla contra un cáncer de páncreas

La actriz también reveló que Garson le pidió que le dijera a Cynthia Nixon y Kristin Davis sobre su diagnóstico el día antes de filmar el segundo episodio del programa.

Durante los dos días que duró la filmación, Garson se aseguró de compartir la triste noticia con el resto del elenco. “En ese momento, compartió con sus compañeros de reparto que estaba enfermo. Ese día fue insoportable, estar en un mundo ficticio de la pérdida de una vida, pero en el mundo real, de alguien que sabías que estaba enfermo, ese fue su último día trabajando con nosotros “, dijo Parker.

Garson falleció en su casa el 21 de septiembre. Era padre soltero de su hijo adoptivo de 20 años, Nathan.

A propósito del lanzamiento del programa en HBO Max, la estrella Kristin Davis se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Garson en una entrevista con The Tamron Hall Show. El fallecido artista participó en tres episodios de la nueva producción original de la plataforma y estas escenas serán su última aparición en la pantalla chica. “Todavía no puedo asimilarlo, obviamente. Es difícil, porque estuvimos trabajando todo el tiempo, y no sabíamos, cuando empezamos, lo enfermo que estaba”, dijo la intérprete.

“No quería que lo supiéramos. Él era solo vida en el set como siempre lo había sido. Obviamente fue horrible, toda la cadena de eventos. Lo extrañamos, y el hecho de que no esté aquí es muy difícil todavía“, admitió muy afectada por la partida de su colega. “Sabíamos que [Willie] quería que trabajáramos. Estoy tan feliz de que esté en los primeros tres, al menos lo que he visto, y es tan divertido. Pensar con lo que estaba lidiando no era tan divertido, es realmente un testamento de él”.

Los primeros episodios de “And Just Like That…” están disponibles en HBO Max desde este 9 de diciembre.

Las estrellas de "Sex and the City" junto a Willie Garson (Instagram/@willie.garson)

Chris Noth, que apareció en “And Just Like That…”, fue acusado de agresión sexual por tres mujeres.

El actor negó los hechos: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, aseguró en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter. “Yo no agredí a esas mujeres”.

