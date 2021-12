Fans acusan a Ticketmaster de dar prioridad a revendedores para el concierto de Dua Lipa en CDMX

La superestrella pop Dua Lipa llegará a México el 21 de septiembre de 2022 (Foto: Instagram/@dualipa)

Después de muchas especulaciones sobre la ausencia de la intérprete de Don´t Start Now en latinoamérica y del tour que lleva el mismo nombre de su disco ganador al Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop”, hace unos días se hizo oficial que Dua Lipa vendrá a México a dar dos conciertos como parte de su gira mundial Future Nostalgia Tour. Monterrey y la Ciudad de México fueron las sedes seleccionadas con solo una fecha para cada una, quedando Guadalajara afuera y siendo esta la primera polémica.

El 14 de diciembre inició una pre preventa para los clientes VIP de un banco del país y aunque una cantidad razonable de fans pudieron obtener sus entradas, muchos más quedaron fuera sin razón alguna. La preventa oficial inició hoy 15 de diciembre y a pesar de que muchos fanáticos hicieron filas virtuales en la página oficial de Ticketmaster por horas, a solo unos minutos de haber iniciado la venta ya no había boletos.

Así anunció OCESA el regreso de la británica a México (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@ocesa)

Aunque en redes sociales algunos fans aclararon que sí lograron comprar sus entradas, la gran mayoría no alcanzó a comprar nada en ninguna zona del recinto que será el Foro Sol. Las redes sociales de la distribuidora de boletos han sido saturadas de acusaciones en las que se mencionó que se le había dado prioridad a los revendedores de boletos que a los mismos fans.

“Estaba formado desde las 9 de la mañana y solo había 98 personas delante de mí en la fila virtual y a las 11:02 que me dejó entrar ya no había ni un boleto”, “Absurdo que durante horas esperé en línea y no pasaron ni 5 minutos y ya no había nada, no tiene lógica”,”Una vez más los de Ticketmaster le dieron prioridad a los revendedores que a sus clientes”, “La mafia de Ticketmaster con los revendedores siempre queda clara con este tipo de cosas”, “Ya mejor digan que les compremos directo a los revendedores y no perdemos el tiempo en su página que es una basura”, escribieron fans.

Fans acusan a Ticketmaster de darle prioridad a revendedores (Foto: Instagram/@dualipa)

Las quejas hicieron que el asunto se volviera viral y en Twitter los fanáticos de la intérprete de éxitos como New Rules, One Kiss o Scared to Be Lonely hicieron que el #TicketmasterRevendedores fuera tendencia a nivel nacional. Su cuenta en dicha plataforma también fue bombardeada:

“Mejor díganos que busquemos directamente a los revendedores porque es obvio que con ustedes y su horrible sistema corrupto ya no hay nada”, “Increíble que aún confiamos en su sistema donde desde hace años nos aplican la misma y se los dan a los revendedores con tal de hacer negocio redondo”, “No les gusta ganar nuestro dinero de manera directa pero sí el de los revendedores que nos van a duplicar o triplicar el precio de un boleto solo porque ustedes tienen ese acuerdo con ellos”, expresaron.

Fans esperan que se abra otra fecha REUTERS/Henry Nicholls

A pesar de que el recinto tiene un capacidad para más de 50 mil personas, la demanda de boletos para este concierto parece haber sido excedida y subestimada por la empresa de boletos y Ocesa quienes son los responsables de contratar, producir y organizar los conciertos de artistas que hacen giras en el país.

Aunque la ausencia de una fecha en Jalisco, Guadalajara pudo haber sido un motivo para el aumento de la demanda de boletos, los fanáticos de Dua Lipa esperan que se abran nuevas fechas en ambas ciudades:

“Estoy seguro que no la van a aplicar como con Shawn Mendes que según era solo una fecha y terminó dando 3″, “No perdamos la esperanza a que se abran más fechas”, “Una o dos fechas más y todos contentos y felices”, escribieron.

