Estas son las series y películas que más ven los mexicanos en HBO Max

El Gran Pastelero Bake Off celebrity México (Foto: HBO MAX)

Hace seis meses, la plataforma de streaming HBO Max llegó a México para democratizar el entretenimiento y ofrecer contenido de calidad, por esa razón revelaron qué fue lo más buscado en la plataforma por los usuarios en el país. Uno de ellos fue El Gran Pastelero Bake Off: Celebrity México, pues el primer episodio es de los más reproducidos.

En este primer semestre, HBO Max hizo una gran apuesta a la creación de títulos originales locales, y producciones como Asesino Del Olvido, Amarres y Juanpa+Cheff fueron aún más solicitadas que los contenidos extranjeros.

Durante este tiempo, Harry Potter Y La Piedra Filosofal de la saga popular también estuvo entre las películas más reproducidas en la plataforma; y Mujer Maravilla 1984 la película del Universo de DC más vista. Además, se vio una predilección por los temas de amor y el terror, con A Él No Le Gustas Tanto y Maligno, entre las cintas más buscadas en HBO Max.

Los niños también hicieron su elección con Villanos que es la serie animada más vista por los pequeños, aunque los clásicos no se quedaron atrás: Tom & Jerry y Looney Tunes Cartoons fueron vistos por los jóvenes.

Asesino del olvido (Foto: HBO Max)

En cuanto a futbol y las transmisiones de la UEFA Champions League es de lo que más son fans los usuarios. Pues la pasión por el balón se disparó durante los partidos de PSG vs Manchester City, Manchester City vs PSG y Barcelona vs Bayern Múnich.

En los próximos meses HBO Max tendrá nuevo contenido como los lanzamientos de nuevas temporadas de series como EUPHORIA; el estreno de la muy anticipada secuela de Game Of Thrones, House Of The Dragon, y nuevas películas de Warner Bros como King Richard y The Matrix Resurrections.

Friends, Sex And The City o Gossip Girl, sagas de Harry Potter, The Matrix o Twilight, campeonatos mundiales como la UEFA Champions League son estrenos cinematográficos que llegan a la plataforma después de haberse reproducido en cines como The Suicide Squad y Dune. También hay películas y series locales y contenido de casas como HBO, Cartoon Network, DC y Warner Bros. que van agradando más a la gente.

