El asistente de dirección de “Rust” recibió una citación judicial tras faltar a las entrevistas de la investigación por la tragedia en el set

Dave Halls, el asistente de dirección de "Rust", fue quien entregó el arma de la tragedia a Alec Baldwin

Un juez del Tribunal de Distrito de Nuevo México dictaminó que David Halls —el asistente de dirección de la película “Rust” que entregó el arma al actor Alec Baldwin antes del disparo accidental que costó la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins— tendrá que entrevistarse con los investigadores estatales, informaó este domingo New York Post.

Desde el pasado 2 de noviembre los funcionarios han intentado en dos ocasiones entrevistar a Halls, que se negó a hablar en ambos casos. Su abogado dijo que no accedería a ello hasta que se completara la investigación criminal.

Según la solicitud de citación del juez Bryan Biedscheid, su testimonio es necesario, porque, como subdirector, era responsable de la seguridad del lugar de grabación y sabía quién estuvo presente durante el incidente, así como quién estuvo en contacto con el arma en cuestión. Se espera que hable con los investigadores la próxima semana.

El pasado 21 de octubre, Halyna Hutchins, de 42 años, perdió la vida por el disparo de una pistola de utilería cargada con munición real durante la grabación del western en Nuevo México. La Policía confirmó que Baldwin disparó el arma de fuego, hiriendo también al director Joel Souza.

Según los registros judiciales presentados un día después en un tribunal de Santa Fe, el actor recibió un arma cargada de Halls, que le gritó “¡pistola fría!”, lo que indicaba que era seguro usarla. Halls no sabía que la pistola estaba cargada con balas reales, según los documentos.

Alec Baldwin sigue sin conocer la procedencia de la bala que mató a la directora de fotografía.” Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el set”, afirmó el actor. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”

La abogada de Halls dijo que su cliente insistió en que Alec Baldwin no apretó el gatillo del arma que se disparó en el set de la película, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director de la película.

Eso aparentemente está en línea con la afirmación de Baldwin de que no apretó el gatillo del arma. En su entrevista con ABC News el actor dijo que “no apretó el gatillo”.

En Good Morning America, la abogada de Halls, Lisa Torraco, dijo: “Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no apretó el gatillo“.

Lo que no está claro es cómo se disparó el arma y por qué incluyó una ronda en vivo. Baldwin dijo que no tenía idea de cómo llegaron las municiones al set. Asimismo, afirmó que no se siente responsable por la muerte de Hutchins. “Alguien es responsable de lo ocurrido y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, declaró durante la entrevista.

El alguacil del condado de Santa Fe continúa una investigación sobre el incidente, que ocurrió durante un ensayo general en el set de Nuevo México el 21 de octubre.

Torraco le dijo a GMA que no diría si fue Halls quien le entregó el arma a Baldwin, pero dijo que su cliente lo calificó como un “accidente espantoso y extraño”. Dijo que se “sorprendería” si se presentaran cargos penales contra él.

Una de las últimas imágenes del rodaje de "Rust" antes de la tragedia

Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película, presentó una denuncia por “negligencia” contra el actor, la producción y Hannah Gutierrez-Reed, la armera de 24 años responsable por las pistolas utilizadas durante el rodaje de la película, y el supervisor de guion Mamie Mitchell ha presentado una demanda contra la producción por un lugar de trabajo inseguro.

Svetnoy alega que Baldwin, el subdirector de la película, Dave Halls -quien entregó la pistola al actor durante el rodaje afirmando que estaba descargada-, y Gutiérrez-Reed no siguieron las prácticas de la industria cinematográfica sobre el manejo de armas y “permitieron que un revólver cargado con munición real apuntara a personas vivas”.

Luego, Mitchell introdujo otra querella. Afirmó que sufrió “angustia emocional” y otras perturbaciones por el daño “causado intencionalmente” por la producción. Halls y Gutierrez-Reed también son objeto de esta demanda.”Alec Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada sin revisarla”, denunció ante la Justicia.

El 21 de octubre, Halyna Hutchins murió en el set tras ser herida de bala por Baldwin, quien practicaba una escena en la que debía disparar hacia la cámara (Reuters)

La semana pasada un grupo de 25 profesionales que trabajaron en el rodaje de “Rust”, la película en la que Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, defendió en una carta las condiciones de trabajo y las medidas de seguridad presentes en el estudio.

La misiva, publicada en el perfil de Instagram de Baldwin, incluye los nombres y apellidos de los empleados, quienes afirman que “no han recibido ningún tipo de influencia por parte de los productores”. Hasta ahora, las declaraciones de algunos miembros del equipo de rodaje describían un ambiente de trabajo precario en el que las protestas se amontonaban y por el que dimitieron media docena de empleados el mismo día del accidente. Sin embargo, este grupo de empleados detalló una versión radicalmente distinta sobre las condiciones.

“La moral de trabajo en el estudio era alta”, aseguraron en la carta. “El trabajo fue duro, pero significativo. Nos inspiraban la calidad del guión y las actuaciones del elenco. La ética de trabajo de Halyna fue inspiradora y trabajamos con nuestras capacidades máximas para hacer realidad su visión”, continuaron.

De acuerdo con estos profesionales, las horas de trabajo y el salario “estaban de acuerdo con las expectativas” y había un “buen entendimiento” respecto a los desplazamientos entre el alojamiento y las localizaciones del rodaje. “Solicitamos amablemente que sus especulaciones y generalizaciones sobre nosotros y nuestros compañeros sean comprensivas hasta que concluya la investigación”, solicitaron.

Por su parte, el alguacil de la localidad Santa Fe, Adan Mendoza, dijo el mes pasado que había encontrado unos 500 cartuchos de munición en el estudio, entre los que había una mezcla de “cartuchos de fogueo, balas falsas y balas verdaderas”.

Seguir leyendo: