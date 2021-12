“Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, Alec Baldwin rompió el silencio tras la tragedia de Rust

El actor de Hollywood, Alec Baldwin

Por primera vez desde la muerte de la cinematógrafa, Halyna Hutchins, la estrella de Hollywood, Alec Baldwin, rompe el silencio en una entrevista de una hora con el presentador de noticias de la cadena ABC, George Stephanopoulos.

En un tono muy íntimo, en el que Baldwin se quebró en llanto al menos en cuatro ocasiones diferentes, el actor contó su versión de los hechos y dijo que lo hacía porque quería traer claridad.

“Hay una investigación criminal que puede tardar, hay varias investigaciones civiles. Pero hay varios errores de percepción acerca de cómo ocurrió. Quería sentarme contigo porque creo que no puedo esperar a que termine la investigación. No voy a apurarlos, pero yo tenía que hacer lo que pueda por mi lado”, decía Baldwin justificando su aparición en esta entrevista.

El segundo mensaje que el actor quiso dejar en claro, seguramente asesorado por sus abogados y publicistas, es que, él no es la víctima de esta historia.

“No soy la victima. Hay una victima. Una mujer murió. Mi amigo esta herido, porque él es mi amigo (en referencia al director Joel Souza) (…) Quiero asegurarme que no piensen que yo soy la victima”.

Alec Baldwin con el periodista George Stephanopoulos

Baldwin explicó luego por qué decidió filmar Rust, un western de bajo presupuesto donde además de ser el actor principal se desempeñaba como productor. Sobre este tema, Baldwin quiso desligarse de la responsabilidad del recorte de presupuesto que pudo haber llevado, según algunos, a que se bajaran los estándares de seguridad en el set de filmación.

“Yo soy un productor creativo, me fijo en el casting y en script. Yo no estoy en la parte monetaria.”

Stephanopuolos insistió en por qué él apuntó contra Hutchins cuando se supone que en un set de filmación no se debe apuntar contra nadie.

“La gente me dice, idiota no se le apunta a nadie con un arma. Claro, excepto que sea tu directora de fotografía, que te indica cómo hacerlo y te dicen que es un arma que está descargada. Eso es exactamente lo que pasó.”

Mucha gente criticó a Baldwin por no haber revisado el arma él mismo. El propio George Clooney dijo que jamás haría una escena sin revisar él mismo el arma.

El acto de Hollywood, George Clooney

“Mucha gente creyó que contribuían con un comentario, la verdad es que no ayudaban en nada”, decía Baldwin sin nombrar a su colega, para luego explicar que hay una persona en el escenario que está encargada de cargar el arma con balas apropiadas para un set de filmación.

Esa persona en la filmación de Rust era Hannah Gutiérrez. Una joven de 24 años, que ahora está bajo investigación. Su abogado alega que como la joven tenía dos trabajos en el set, estaba sobrecargada de labores.

Hannah Gutiérrez, la chica encargada de cargar las armas en la filmación de la película Rust

“¿Crees que estaba a la altura de las circunstancias?”, preguntaba Stephanopoulos acerca e Gutiérrez. “Asumí que porque estaba allí, lo estaba”, decía Baldwin, dejando abierto a la interpretación del público que cree que Gutierrez fue responsable. “Me dio tips sobre disparar, cuando terminas me das el arma a mi o al asistente de dirección”.

“La bala no estaba supuesta a estar en ningún lugar del set. Eso es lo que debe investigar la fiscalía”, repitió más de una vez el actor.

Baldwin está confiado de que la investigación policial podrá determinar qué fue exactamente lo que pasó y no pareciera estar preocupado por lo que pueda ocurrir con su situación legal.

“Me han dicho que es muy improbable que me pongan cargos criminales por este caso”.

Uno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Baldwin contó que por casi una hora no entendió lo que había pasado.

“Lo que pensé, es se cayó? La noción de que había una bala en ese arma no lo comprendí hasta después de 45 minutos o una hora. La gente no entendía si ella había tenido un ataque cardíaco. Cuando ella se cayó, él se cayó (con respecto al director que resultó también herido). Y él gritaba, yo me preguntaba qué pasó (…) A todos nos llevaron al parking, y ella estaba en la iglesia. Hasta que estaba en la estación de policía, horas después, que me dijeron lo que pasó”.

George Stephanopoulos, el periodista que entrevistó a Alec Baldwin

Nadie tenía ninguna idea de qué había pasado hasta que un policía sacó una bala calibre 45 y me dijo, esto es lo que salió del brazo de Joe. Y ahí es que empecé a pensar quién pudo haber puesto una bala en ese arma”, explicaba Baldwin de lo ocurrido.

Pero la parte más dura del relato fue cuando Baldwin contó que tuvo que enfrentar a la familia de Hatchins.

“El esposo y el hijo vienen. No sabia que decirle. Yo tengo seis hijos ahora con Hilaria, y pienso… este niño ahora se quedó sin madre. Mis hijos están bien conmigo hasta que entra la madre. Ahí soy invisible. Este niño no tiene más una madre. Y no hay nada que pueda hacer para que eso no sea así.”

El esposo de la fallecida le dijo a Baldwin que deberían atravesar juntos por esto, pero hoy es uno de los demandantes contra el actor.

Por último, Baldwin terminó dejando entrever que hay algo hasta casi político detrás de esta tragedia.

“El ex presidente de los estados unidos dijo que yo la había matado a propósito. Cuando pensé que esto no podía ser más surrealista. Hubo gente que me demandó antes de que Matthew me demandara, con razón, a favor de su hijo (en relación al esposo de Hatchins). Aquí hay algo.”

Baldwin asegura que en este mes y medio no puede dormir, que ya no le importa su carrera, que esta podría estar terminada pero que se despierta con imágenes horribles todas las noches.

“Si yo creyera que soy responsable de lo que pasó, me habría matado. Y no digo esto a la ligera”.

