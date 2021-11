“La Más Draga 4″: estas son todas las finalistas

(Foto: Captura de pantalla/La más draga)

El reality show de La Más Draga ya tiene a sus finalistas, quienes tuvieron que lucir sus mejores looks en la semifinal emitida el 23 de noviembre en YouTube, donde la temática fue: “La Más Imperial”, en donde tenían que lucir un atuendo inspirado en el segundo imperio mexicano, para después hacer un look de revelación en donde las dragas tendrían que mostrar un look en lencería.

La reina que más se destacó en el reto, fue: C-Pher, quien a pesar de ser fuertemente criticada por ser chilena, logró robar las miradas de los jueces y espectadores con su icónico outfit. Gracias a esto, C-Pher pasó a convertirse primera finalista de la noche, seguida de Iris XC que a pesar de no tener ningún reto ganado, nunca estuvo entre “La Menos”.

Durante el reto de doblaje, La Morra Lisa y Rebel Mörk interpretaron el tema: Sodio de Danna Paola, mientras que Elektra y Leexa interpretaron: En el amor hay que perdonar de Belinda. Este último enfrentamiento, causó sensación en redes sociales por los seguidores del show, quienes expresaron que este había sido el mejor lip sync de la temporada.

C-Pher en su outfit de "La Más Imperial" (Foto: Captura de pantalla de YouTube: La más Draga oficial)

Finalmente, Itatí eligió a Rebel Mörk y Elektra para pasar a la final del reality, lo que causó un descontento con los fanáticos, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión de Itatí, pues comentaron que Leexa era quien merecía llegar a la final por su gran desempeño en los anteriores capítulos.

“Elektra fue favorecida toooooooda la temporada, la qué debía ser parte del top 4 era Leexa.” comentó el usuario de Twitter @elmasestrerrimo, mientras que el usuario @stnduarte comentó: “Leexa la más robada”

Al final, las concursantes que llegaron a la final fueron: Rebel Mörk, Elektra Vandergeld, C-Pher e Iris XC, quienes tendrán enfrentar el reto de “Lo que Más Amo de México” , en donde se inspirarán en la cultura mexicana, así como en sus tradiciones para crear un outfit único y original; al mismo tiempo, las reinas tendrán que deslumbrarse en: ” La Draga 360″, un reto en el cual tendrán que grabar una canción y montar un show.

Participantes de la más Draga en la semifinal (Foto: Captura de pantalla de YouTube: La más Draga oficial)

La final se grabará el próximo 30 de noviembre en la Ciudad de México, sin embargo, hasta el 7 de diciembre se dará a conocer a la ganadora durante la transmisión del show final.

A lo largo de esta cuarta temporada del reality, La Más Draga tuvo la participación de personalidades del espectáculos como Tatiana, Capi Pérez, Regina Blandon, Yuri, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Camila Sodi, entre otros como jueces invitados para calificar los outfits y el desempeño de las reinas.

Sin embargo, no todas las juezas fueron bien recibidas por el público, pues Yuri fue duramente criticada por comentarios homofóbicos que había hecho previamente sobre la comunidad LGBTTQI+.

(Foto: Captura de pantalla/La más draga)

Bárbara de Regil, también fue criticada durante el capítulo en el que apareció como jueza invitada, pues aprovechó su participación en el reality para promocionar su proteína después de anunciar a la participante eliminada de la semana, quien era una de las contrincantes más fuertes de la temporada y favorita del público: Paper Cut.

Tras su participación, los fanáticos y seguidores no dudaron en comentar su enojo a través de Twitter, donde incluso denominaron a la influencer:“Una verdadera enemiga de la comunidad LGBTTQI+”.

SEGUIR LEYENDO: