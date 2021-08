Mon Laferte reveló la primera imagen de su “baby bump”

Mon Laferte presumió su panza de embarazo a tres meses de gestación (Fotografia, Instagram: monlaferte)

Mon Laferte enterneció las redes sociales con la primera foto de su embarazo a semanas de anunciar la tan anhelada espera de su primogénito.

Este sábado, la reconocida cantante sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con la primera foto que se tomó al cumplir tres meses de embarazo. A través de la hermosa postal, la chilena presumió su vientre abultado que da fe del notable avance en su gestación.

“Ya tengo guatita (pancita) y pelo de león”, escribió junto a un emoji de changuito tapándose los ojos sobre la fotografía que publicó en sus historias de Instagram.

(Captura: @monlaferte/Instagram)

En la enternecedora postal se puede apreciar a la feliz futura madre posando de lado con el fin de que sus fans pudieran notar el crecimiento de su vientre con mayor claridad. La intérprete de Tu falta de querer se colocó frente a un espejo de su casa portando un cómodo pantalón de resorte a la cadera y una blusa holgada.

A pesar de que la cantante chilena ya había anunciado con anterioridad la espera de su bebé, está fue la primera vez en que compartió su sensible cambio físico con sus fans y seguidores de redes sociales.

Fue a mediados de este mes cuando Mon Laferte anunció la espera de su primer bebé con un par de fotografías que anteriormente había subido a su cuenta de Instagram. En la imágenes no se hizo alusión al embarazo pero fueron significativas para la cantante porque ya sabía que estaba embarazada.

Mon Laferte reveló que cuenta con 10 semanas de embarazo (Foto: Instagram)

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”, escribió una publicación de Instagram.

Con ello, Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida en la industria musical como Mon Laferte, anunció que al fin estaba embarazada de aproximadamente dos meses. La noticia impactó a sus fanáticos, pues se desconocía que la cantante estuviera buscando convertirse en mamá.

La chilena de 38 años también dio la feliz noticia a través de un en vivo de Instagram. Laferte explicó que siempre había tenido deseos de tener un hijo, pero no fue hasta el año pasado cuando decidió poner cartas en el asunto junto a su novio, y jefe de producción musical de sus conciertos en vivo, el músico Joel Orta.

Mon aceptó que el año en curso ha sido uno de los más difíciles de su vida y carrera (Foto: Instagram/@monlaferte)

Sin embargo, su embarazo no llegó tan pronto como ella esperaba, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento hormonal para poder conseguirlo. La galardonada cantante reconoció que tardó aproximadamente un año para quedar embarazada.

Mon Laferte explicó que, para ese momento, sentí una gran preocupación por las dificultades a veces pueden presentar las mujeres embarazadas. Sin embargo, comentó que se sentía muy feliz por poder compartir la noticia con sus fans y aseguró que continuaría cuidándose mucho.

Dentro de su publicación, la chilena aseguró que sólo esperaría llegar a los tres meses de gestación para seguir con sus presentaciones y mencionó que su vida personal no afectaría en sus proyectos laborales.

Los novios y colegas pronto se convertirán en padres (Foto: Instagram/@monlaferte)

“Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira y por fin volver a sentirme yo sobre el escenario, pero quiero llorar, ha sido un año muy difícil y ser mujer...ojalá que todo salga bien y nos veamos en un mes más en la gira, con una hermosa panza… vamos a ser dos”, comentó.

Mon Laferte se encuentra promocionando Seis, su nueva producción musical que llevará a grandes ciudades con su gira.

