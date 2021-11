Cristian Castro se declaró fanático de BTS y asistió a su último concierto

Cristian Castro en concierto de BTS foto: Instagram/@cristiancastropop

El día 27 de noviembre la agrupación surcoreana BTS, inició su gira en Estados Unidos, en el SoFi Stadium en California. La agrupación ha conseguido llenar los 4 días su show y ha reunido a miles de seguidoras y hasta personajes famosos como reconocido cantante mexicano, Crisitan Castro.

El intérprete de Por Amarte Así, compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram donde se le ve muy sonriente y detrás de él se encuentra Kim Seok-jin, mejor conocido bajo su nombre artístico Jin, integrante de la banda surcoreana: “BTS Army”, escribió el cantante mexicano.

Posteriormente después de la publicación las Army, el grupo de seguidoras de BTS empezó a compartir la publicación en redes sociales y la volvió rapídamente en tendencia nacional en Twitter.

Cristian Castro en concierto de BTS Foto: Instagram/@cristiancastropop

“El cantante mexicano Cristian Castro asistió al concierto de @BTS_twt de PERMISSION TO DANCE ON STAGE el día de ayer 28 de noviembre así lo dio a conocer mediante una foto en Instagram”, “Cristian Castro, cantante y actor MEXICANO, estuvo en el concierto de BTS en Los Ángeles, la foto la subió a su Instagram. Más mexicanos presentes, esto me encanta”, señalaron algunos usarios que agradecieron la presencia del hijo de Veronica Castro.

Cabe señalar que BTS estableció un récord en su primera serie de conciertos presenciales en dos años, en Los Ángeles, titulada “BTS Permission To Dance On Stage”.

Christy Butcher, vicepresidenta del estadio SoFi, el recinto de los cuatro conciertos de BTS, dijo, el domingo, a través de la agencia de representación del grupo, Big Hit Entertainment, que las entradas de los cuatro conciertos se agotaron, lo que supuso el mayor récord en términos de venta de entradas para el concierto de una banda o artista en la historia del estadio.

El Army celebra la presencia de Crisitan Castro en concierto de BTS Foto: Twitter/@@Yoongioncypher

Hasta el momento, Cristian Castro no ha dicho nada sobre su gusto por los idols coreanos o si acompañó a alguien más. El hecho es que a muchas ARMY mexicanas esto les sorprendió ya que el cantante es conocido por ser un popular artista de los 90. Sin duda, ARMY MX estará al pendiente de las próximas actualizaciones del cantautor para saber cómo fue que la pasó en el concierto de Los Ángeles.

En recientes fechas, Cristian Castro ha dado mucho de que hablar, ahora fue con BTS pero cabe recordar que el intérprete mexicano el pasado septiembre también fue tendecia cuando visitó el Vaticano para poder cantarle algunos poemas musicalizados al Papa Francisco.

El intérprete de Por amarte Así, Nunca voy a olvidarte, Volver a amar y Azul; fue el elegido para interpretar dos poesías del escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers; mientras que el orquestador fue quién compuso la música y realizó la producción musical de estas dos poesías junto a Cristian.

Cristian Castro a través de su cuenta de Instagram compartió imágenes sobre su concierto en el Vaticano Foto: Instagram: @cristiancastroi

El hijo de Veronica Castro habló sobre lo sucedido en el Vaticano con el programa de vespertino Pati Chapoy: “Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza”, explicó el cantautor mexicano para Ventaneando.

Cabe señalar, que esa primer aparición junto al Papa fue su regresó a los escenarios después de casi dos años por la pandemia, el cantante compartió la emoción que sintió por volver a estar nuevamente parado en los platós y ponerle fin a una pausa relacionada a la pandemia de COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: