Bosé revela sus secretos más íntimos hoy en la FIL de Guadalajara con su libro “El hijo del Capitán Trueno”

Este 4 de diciembre, el cantante Miguel Bosé presentará El hijo del Capitán Trueno en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este título autobiográfico incluye las memorias del famoso cantante y según la editorial Espasa-responsable de su publicación- destaca su capacidad de “pulverizar los prejuicios”.

En El Hijo del Capitán Trueno, Miguel Bosé reveló todo tipo de detalles de su vida íntima, resaltando los aspectos que vivió a lado de su padre, Luis Miguel Dominguín, quien provenía de una familia de reconocidos toreros.

La serie de memorias de este cantante arranca con un viaje de cacería en África donde casi muere por paludismo, pero también retrata la compleja relación que tenía con su padre, mientras Bosé era un niño enamorado de los libros, el reconocido torero buscaba que tuviera aficiones como montar a caballo e ir de pesca.

En su primer capítulo, el cantante mencionó que a los siete años, su padre le dijo que ansiaba la llegada de su cumpleaños número 12 para que pudieran fumar juntos.

El cantante español Miguel Bosé charla con Efe sobre su libro de memorias, "El hijo del Capitán Trueno", sobre el que sobrevuela el peso y la sombra "de un padre todopoderoso, acostumbrado a que su voluntad fuera ley". EFE/ Chema Moya

Cabe señalar que su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una de sus primeras apariciones en la vida pública luego de que decidiera retirarse temporalmente para poder terminar de escribir su autobiografía.

El intérprete de temas como Te amaré, Don Diablo y Bambú realizó este anuncio a través de sus redes sociales el pasado 14 de agosto de este mismo año:

“Querid@s amigo@s, hasta aquí este tramo de viaje. Voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz. Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía. Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. Gracias por todo a tod@s y hasta la vista!!!”, se pudo leer en la publicación que realizó el cantante en Instagram sin ninguna otra descripción.

Miguel Bosé se había retirado para terminar de escribir su libro (Foto: Josefina Blanco/Europa Press)

Su última participación había sido como coach en el reality mexicano La Voz en TV Azteca, fue durante las audiciones a ciegas de este programa que su voz desató preocupación entre sus seguidores, ya que se escuchaba en un bajo volumen y era perceptible el daño del que el mismo Bosé ya hablado antes.

Diversas personas señalaron que Miguel Bosé se escuchaba desgastado y ronco en comparación a su tono en álbumes como Papito del 2008, Cardio de 2010, PapiTwo del 2011 e incluso Amo de 2014. “¿Qué le pasó a este Papito?” fueron algunos de los mensajes que inundaron la etiqueta #EstrenoLaVoz.

Miguel Bosé como coach en La Voz (Foto: Instagram/@miguelbose)

Por otra parte, durante una conferencia de prensa el mes pasado, el famoso cantante de 56 años hizo un comentario sobre el uso de cubrebocas que algunas personas calificaron como polémico.

En dicho evento, Miguel Bosé le pidió a los responsables de cada medio retirarse el cubrebocas ya que no los lograba reconocer, aunque desde el inicio de la pandemia ha mantenido muy clara su postura con el tema de COVID-19.

“Oye, ¿Os importa quitaros las mascarillas? Perdón pero es que veo delante de mí una gente que normalmente me encuentro en la calle y es ‘Hola, ¿qué tal?’ y es como… gracias”, expresó el intérprete de Amante Bandido.

Aunque de manera inmediata se notó alarmado por lo que los asistentes pudieran decir, el cantante les mencionó que de no querer hacerlo no pasaría nada, pero para su comodidad preferiría seguir siendo entrevistado con los rostros al descubierto para poder saludarlos a todos en un futuro y él supiera de donde los conocía.

Miguel Bosé reiteró que su mamá no murió por coronavirus (Foto: Carlos Tischler/Shutterstock)

Hace meses, en entrevista con Jordi Évole, para el programa La Sexta, el cantante se mostró furioso al ser cuestionado por la muerte de su madre, quien oficialmente fue víctima del COVID-19.

“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenia COVID, no se murió de COVID y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, explicó con bastante molestia el cantante de Morena mía.

Miguel Bosé también explicó que le reconfortaba que su madre ya no estuviera en este mundo sufriendo, aunque ya había negado en más de una ocasión que el COVID-19 fuese el causante de la muerte de su madre, reiterando que la causa del deceso fue aparentemente un exceso de sedantes cuando fue hospitalizada el año pasado.

