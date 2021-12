YosStop saldrá de la cárcel en próximas horas bajo ciertas condiciones

Recientemente YosStop aseguró que está perdiendo la vista en la cárcel (Foto: Instagram/@justyoss)

La noche de este martes se ha dado a conocer que la influencer Yoseline “N”, quien permanece al interior del penal de Santa Martha Acatitla por sus señalamientos de posesión de material íntimo de una menor de edad, estaría por salir libre en las próximas horas. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez en Twitter:

“Dejan salir de la cárcel a Yosstop. Esta noche Yoseline Hoffman se encuentra en audiencia. Un juez determinó ya que le permitirá salir del penal de Santa Martha. Deberá cubrir una reparación de daños y cumplir otras condiciones. La Fiscalía la acusaba de pornografía infantil’'

Tras cinco meses en prisión, la creadora de contenido podría estar fuera luego de un proceso mediático muy controvertido que comenzó con su aprehensión en su domicilio de la colonia Narvarte a finales de julio pasado. De acuerdo a la activista Saskia Niño De Rivera, para la creadora del video “Patética generación” existe una suspensión condicional de su proceso, el cual se reclasificó por discriminación. Es probable que la joven de 31 años deje el reclusorio en las próximas horas por un amparo.

“Sale Yosseline Hoffman de la cárcel. Hay una suspensión condicional de su proceso. Se reclasificó por discriminación”

Se decidirá si su proceso se llevará a cabo en libertad condicional, luego de que el delito por el cual se le detuvo fue relacionado con motivos de discriminación.

Ainara Suárez se alió con colectivas feministas para darle seguimiento a su caso Fotos: FGJ // Instagram/@not.arafonte

Durante su estadía en el centro penitenciario, Yoss ha seguido presente en las redes sociales a través de los mensajes escritos que le hace llegar a su novio desde la prisión donde permanece por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de pornografía infantil en agravio de Ainara Suárez, joven víctima de abuso sexual.

Y es que una de las pruebas preponderantes para el encarcelamiento de la hermana de la actriz Ginny Hoffman fue un video difundido por ella misma en su canal de YouTube, donde la vlogger afirmó haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono celular la grabación de la agresión sexual de la joven abusada hace tres años siendo aún menor de edad.

YosStop a través de usu cuenta de Instagram ha reflexionado sobre su manera de actuar Foto: Instagram/@justyoss

Desde su internamiento, la también actriz ha mencionado que vive un proceso en su vida que la ha hecho replantearse aspectos de su personalidad y reflexionado en su manera de actuar. Abrió recientemente una nueva cuenta de Instagram para darle voz a las mujeres que se encuentran internadas y de quienes ha podido conocer sus historias de vida: el perfil sólo ha publicado un post.

De acuerdo a reportes, Yosstop ahora luce más delgada y hasta desmejorada pues ha bajado varios kilos, además que, como ella lo ha confesado, puede pasar mucho tiempo sin mirarse al espejo, por lo que su aspecto luciría desaliñado, Sin embargo, continúa practicando yoga, lo que la ha hecho mantener su flexibilidad. La joven también ha aprendido a hacer manualidades con rafia y ha leído múltiples libros, muchos de ellos de autoayuda.

Esta noticia surge a tres dias luego de que la influencer redactó un escrito para su papá, Raúl Hoffman, con motivo de su natalicio y aprovechó para hacer una reflexión sobre el tiempo que lleva privada de su libertad.

Recientemente dedicó un emotivo mensaje a su papá en su cumpleaños (Foto: justyoss)

“¡Feliz Cumpleaños papá! Para mí nunca dejarás de cumplir años porque se suman los años que te sigo llevando en mi corazón y en mi mente. He platicado mucho contigo últimamente aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí. JAJA. No sabes cuánto bien me han hecho esas pláticas, pensamientos, recuerdos y el simple hecho de que te sienta aquí cerquita de mí”, puede leerse en el Instagram de la joven. YosStop destacó que pocas veces suele ser expresiva, pero en este tiempo mucho de su persona ha cambiado.

