En redes sociales usuarios piden no llevar a sus bebés al estreno de “Spiderman: No Way. Home”

Spider-Man: No Way Home logo oficial Foto: Twitter/@SonyPictures

El estreno de la nueva película de “Spiderman: No Way Home” ya está causando furor no sólo con la venta de boletos, ahora hay un reclamo dividido por el ingreso de menores de edad para ver a su super héroe favorito.

Durante la caída de los sitios web de los cines, muchos admiradores del Mundo Marvel empezaron a quejarse en redes sociales, pero también algunos de ellos comentaron su molestia con respecto a las personas que llevan a bebés a las funciones de cine.

A partir de ese comentario en las redes sociales se hizo una división entre usuarios, pues hay algunos que están a favor de la idea y otros en contra.

“Por favor no lleven a sus bebés al estreno de ´Spiderman, No Way Home´”, dice una imagen que publicó un influencer en Twitter.

No lleven a sus bebés a ver Spiderman (Foto: Twitter/@SoyFedelobo)

Aunque este tipo de comentarios se empezó a posicionar en redes sociales, las personas lo utilizaron para referirse no solo a los menores, sino que también a las personas adultas que platican o hacen ruidos en las salas de cine.

Un ejemplo, parte de esta discusión, fue la pelea que se desató en la fila que hacían los fanáticos del arácnido en los cines, pues muchos comentarios señalaron que esa actitud era más infantil.

Unos refirieron la actitud infantil a la gente que se golpeó en el cine por la venta de boletos y que comenzó a causar estragos.

Y es que en redes sociales se ha viralizado un clip en el que se puede ver a aproximadamente cinco jóvenes en una plaza comercial protagonizando una riña a golpes por querer comprar los boletos para Spider-Man: No Way Home, hecho que ha causado indignación.

Ahora bien ¿pueden los menores asistir a esta función sin que el cine les prohíba la entrada? Eso depende de la clasificación que tenga la película y para SpiderMan, a pesar de ser un superhéroe con el que muchos niños han crecido y visto sus aventuras en las pantallas chicas y grandes, los menores de 17 años no la podrán ver, salvo en algunas excepciones.

¿Los menores de 17 años la podrán ver?

Cinemex (Foto: Cinemex.com.mx)

La película tiene una clasificación ATR lo cual quiere decir que este tipo de filme no son aptas para menores de 17 años, a menos que vayan acompañados de un adulto.

Sin embargo, se les advierte a los padres de familia que el contenido será violento, de carácter sexual y con lenguaje fuerte.

Aunque esta clasificación se puede leer a detalle cuando uno ve la sinopsis de la película no hay una aclaratoria por parte de Cinemex sobre este tipo de clasificación, en cuanto a Cinépolis, en el transcurso de lo que se hizo esta nota, aún no establecían su página web.

Beso en parejas del mismo sexo, en Marvel

Spiderman (Foto: Twitter/@alfredjoe80)

Esta no es la primera vez que causa sensación una película de Marvel, pues el más reciente estreno de Eternals dio también de que hablar.

En un comentario que hizo Alfredo Pinoargote, periodista y padre de familia, en redes sociales, escribió que sus hijos le preguntaron con respecto al beso entre dos hombres, “no supe como contestar” respondió.

“La próxima vez haré caso a la edad. Decía 12+ años”, finalizó.

Muchos usuarios de redes sociales criticaron al periodista ecuatoriano por hacer el comentario del beso entre dos personas del mismo sexo, además de recordarle que hubo una escena de sexo explícito y de fuertes peleas de las que se tenía que preocupar.

SEGUIR LEYENDO: