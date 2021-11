Cristian Zuárez reveló si está dispuesto a aparecer en la bioserie de Laura Bozzo

La expareja de Laura Bozzo, Cristian Zuárez, habló en una entrevista el día de hoy, sobre su relación amistosa que tiene con la conductora, también explicó detalles inéditos sobre si formará parte de la bioserie que pretende hacer la peruana.

Fue en una entrevista exclusiva para la revista de espectáculos TVyNovelas donde habló de su relación amistosa con la presentadora, e incluso reveló que él será productor de la bioserie de Laura, en la que contarán todo lo bueno y lo malo.

“Mantenemos el diálogo, hablamos, lo que a ella le inquieta muchísimo es regresar a la televisión con Laura en América, que es lo que a ella le dio el reconocimiento internacional, y esperemos que eso se pueda concretar”, señaló para la revista de espectáculos mexicana.

Cristian Zuárez dedicó un tierno mensaje a su expareja, Laura Bozzo. (Foto: Captura/Twitter)

El cantante reveló que la bioserie no hablará de él: “No solo se lo permitiré, soy el artífice de proponer la bioserie de Laura, estoy detrás de eso y sería todo coordinado, los dos con el inversionista; contaremos la historia real, mi parte, la parte de Laura, todas las cosas que hemos vivido”, señaló su ex pareja.

El también actor contó que de las opciones que tienen para producir la bioserie están estudiando todas las posibilidades, sin embargo, señaló que su productora, Alejandra Palomera y él trabajan mano a mano para escoger la mejor opción.

Asimismo reveló la posibilidad de que Laura Bozzo interpreté a su propio personaje: “Yo creo que habrá mezcla de actuación con imágenes originales; no te puedo dar ahorita actores, porque esa sería la sorpresa en su momento”, aseveró en la entrevista para TVyNovelas.

Asimismo, el actor reveló que se arrepiente de haberle declarado a la periodista, Teresa Andelo que Laura Bozzo consumía crack, y señaló que valora la posibilidad de demandar por daño moral a la televisora que emitió el contenido contra su ex pareja.

“No, el problema lo tuvo un allegado nuestro que era el que traía esa basura, y en un momento de ella, donde estaba pasándola mal, simplemente se le ocurrió probar eso. Llegaste a decir que famosos como Maribel Guardia habían sido testigos de los problemas de adicción de Laura… [...] hay que ver la serie cuando salga para que se sepa lo que pasó”, finalizó para la revista mexicana.

Por otro lado, pese a tener una relación cercana el proceso legal que tiene contra ella sigue en pie, aunque aseveró que no presentó ninguna prueba contra ella por lo que se imagina no va a haber ninguna acción legal mayor contra ella.

Foto: Instagram

El actor argentino ha sido un de las personas que ha mantenido su postura en apoyo a Laura Bozzo, cuando se enteró que el proceso legal de la conductora concluyó en buenos términos con la justicia mexicana, le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Toda mujer tiene una guerrera en el alma”, comenzó escribiendo el productor de TV el pasado 22 de noviembre junto al vídeo donde la conductora confirmaba su liberación.

“Una guerrera que lucha por concretar sueños, que avanza con firmeza, que no se deja vencer por las adversidades y que no se rinde jamás; una mujer que cae y se levanta, que no le teme a nada, que ansía, que ama y ríe, que sufre y llora, que se apasiona, que no esconde, ni huye jamás. Esa eres tú, Laura”, agregó.

Asimismo, Cristian Zuárez mostró sus deseos de volver a verla en la pantalla chica. “Felicitaciones y espero pronto vuelvas a la televisión. Fuerza”, concluyó. Cabe recordar que fue el 22 de noviembre que la presentadora se enteró de la suspensión definitiva de su orden de captura por el delito de defraudación fiscal.

SEGUIR LEYENDO: