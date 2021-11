Salma Hayek habló sobre el racismo en su carrera: “Tengo la recompensa por las penas que pasé”

Salma Hayek habló de lo difícil que ha sido ser mexicana en Hollywood y conseguir reconocimiento en medio del racismo (Foto: EFE/EPA/Vickie Flores)

Últimamente Salma Hayek ha revelado que cuando llegó a Estados Unidos tuvo que enfrentar varios comentarios discriminatorios por parte de la gente que se llegaba a encontrar por las calles, pero en esta ocasión destapó que el racismo también ha sido parte de su carrera artística.

Los años dentro del cine de Hollywood de Salma Hayek están siendo reconocidos con muchos más proyectos importantes como la cinta House of Gucci y Eternals, pero también con su recientemente develada estrella en el Paseo de la Fama. Sin embargo, para llegar a este importante punto de su carrera, ha tenido que enfrentar comentarios negativos por ser una mexicana en Estados Unidos.

En la premiere de la película House of Gucci en Londres, la veracruzana reveló que ha llegado a pensar que su éxito en Hollywood hubiera llegado de forma más rápida si hubiera nacido en EEUU, sin embargo, esos pensamientos provienen de los mismos ejecutivos con los que ha trabajado, pues no falta quien le señale que nacer en México fue lo que no le permitió ser la máxima estrella de cine en el país vecino.

Durante el discurso de develación de su estrella en el Paseo de la Fama, la actriz habló del racismo que sufrió al llegar a Estados Unidos (Foto: EFE/Phillip Kim)

“Me lo llegaron a decir altos ejecutivos. Es un poco insultante cuando te dicen: ‘Si no hubieras nacido del otro lado de la frontera habrías sido la estrella más grande de este país’. Pero mi nombre no es latino, también soy libanesa. Árabe y mexicana es una combinación que para Estados Unidos… Pero aquí estamos”, destapó en entrevista con El País.

Es por ello que la actriz piensa que finalmente está siendo premiada por todo lo que tuvo que hacer y sufrir para convertirse en una artista reconocida a nivel internacional, pero principalmente en México y Hollywood.

Cuando a Salma le preguntaron si sus papeles actuales los considera más interesantes que los que le daban en su juventud, respondió que sí, pero por varias razones. Hayek reveló que años atrás era casi imposible triunfar en el cine a nivel mundial si eras hispano, por lo que ella tuvo que trabajar y nunca darse por vencida, por fortuna, ahora la sociedad es más abierta y están surgiendo oportunidades para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por un camino tan difícil.

Salma aseguró que ella sigue siendo la misma que cuando debutó en la pantalla chica, pues de lo contrario, su éxito no sería válido (Foto: Instagram/@salmahayek)

“Sí, (estoy consiguiendo papeles más interesantes), pero gracias a todo el trabajo que hice y todo lo que sufrí. Al principio era imposible para los actores hispanos hacerse hueco en Hollywood. Ahorita ese mundo ha cambiado, es más abierto, y tengo la recompensa por las penas que pasé. Nunca me di por vencida”, señaló.

La protagonista de Son como niños agregó que todo lo que era cuando debutó como actriz de telenovelas aún lo conserva, sólo ha cambiado físicamente debido a los años que han pasado, pero en el interior sigue sintiendo la misma alma.

Salma también habló sobre su denuncia sobre lo que vivió con Harvey Weinstein, cuando él la acosó mientras trabajaban en la película Frida, pues sus declaraciones de vez en cuando han vuelto a ser retomadas para cuestionar su carrera.

Pese a que recientemente Salma ha hablado de lo que vivió durante el rodaje de "Frida", reveló que ya está cansada de preguntas sobre el acoso que sufrió (Foto: Productora Lionsgate)

La actriz comentó que actualmente ya no quiere hablar sobre lo sucedido, no sólo porque piensa que hay más en ella que su experiencia de acoso, sino porque su público ya estaría cansado de siempre escuchar la misma pregunta y respuesta.

“¡Ay, no! Estoy aburridísima. Y pienso que la gente también lo está. Sinceramente, cuando me preguntan sobre él, les pierdo un poco de respeto porque digo: ‘Hombre, ¡qué falta de imaginación!’. Como si no hubiera pasado nada en mi vida en todo este tiempo. ¿No pueden pensar otra pregunta? Ya estamos todos hartos. A otra cosa, mariposa”, respondió.

