Alessandra Rosaldo recibió el apoyo de los Derbez en su regreso al 90′s Pop Tour

Alessandra sorprendió a sus fans con su look (Foto: Instagram/ger.parra)

Tras casi dos años sin conciertos debido al covid-19 los eventos de música han regresado poco a poco, tal es el caso de Alessandra Rosaldo en el 90′s Pop Tour junto a su antiguo compañero Chacho Gaytán con quien en 1993 lanzó su primer disco llamado Sentidos Opuestos de la agrupación con el mismo nombre.

El 90′s Pop Tour es un show que ha tenido éxito en el pasado y que reúne a los exponentes de música más importantes de la década de los noventa como Kabah, JNS, Magneto y el ya mencionado Sentidos Opuestos.

El concierto se llevó acabo el pasado viernes por la noche en la Arena Ciudad de México y Alessandra apareció en el escenario llevando varios conjuntos de ropa, entre ellos un leotardo de piel con transparencias y combinó con unas medias de red y unas botas altas, además de un maquillaje muy rockero con unas sombras oscuras y algunas piedritas que resaltaron sus ojos.

La mexicana de 50 años optó por un peinado alto que sin lugar a dudas hizo que su público recordara las tendencias extravagantes de los años 90 pero con un toque moderno, en una coleta y su cabello completamente rizado.

Los cantantes deslumbraron con sus looks en su concierto en la Arena Ciudad de México (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

Mientras que Chacho usó un look más discreto con un conjunto negro que lo complementó con unas botas con agujetas, unos jeans ajustados tipo piel y camisa de manga larga.

Fue a través de sus redes sociales donde la famosa subió varias imágenes de su vestuario momentos antes de subir al escenario, lo que causó que la llenaran de cientos de halagos por parte de sus seguidores quienes no dudaron en decirle lo hermosa que se veía con aquel conjunto.

“Wow que belleza”, “Eres la diosa máxima del escenario y se me salió la lagrima al escucharte cantar con Ana Torroja”, “Te veías fabulosa anoche y la rompiste como siempre”, “Ale te veías hermosa, felicidades por tu primer concierto después del Covid”, “Te luciste en el escenario, no hay nadie como tú”, “Muy bella como siempre y no se diga tu voz, ya te extrañábamos”, son algunos de los comentarios que le dedicaron sus fans.

Por supuesto que a tan especial presentación no podía faltar su esposo Eugenio Derbez e incluso compartió fotografías de Rosaldo en su cuenta oficial de Instagram, en donde la vemos llevar un segundo leotardo pero en esta ocasión blanco, el cual combinó con botas y una chamarra, ambas con manchas de colores.

Eugenio Derbez presumió a su esposa en redes sociales (Foto: Instagram/@ederbez)

Por otro lado, Aislinn la hija del también productor, puso una serie de historias temporales en la misma red social, en las cuales aparecen Eugenio y la pequeña Aitana (hija que tienen en común Alessandra y Derbez), quienes disfrutaron del concierto muy felices.

En los videos apareció Aitana y portaba un cartel que decía: “Mamá, te amo”, mientras se le notaba lo admirada que estaba por ver a su mamá cantando. Además Aislinn se mostró emocionada por los otros artistas que se presentaron en el evento, entre ellos Erik Rubín, Benny Ibarra, Lynda y Ana Torroja.

“Mi papá agradece que yo no fuiste cantante”, bromeó al respecto Aislinn Derbez en dichas historias. “Demasiado increíble el concierto de ayer”, “Si me quedé sin garganta”, “Eres lo mejor del mundo, Alessandra. Te amo y estoy demasiado orgullosa de ti”, fueron algunas de las frases con las que la actriz de La Casa de las Flores acompañó varias de sus grabaciones.

