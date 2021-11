Angélica María regresará al cine en diciembre

La actriz saldrá en una película de Netflix (Foto: Twitter)

Angélica María regresará a la actuación después de haberse ausentado durante un tiempo y lo hará con una reconocida plataforma de streaming. La mexicana volverá a la pantalla grande junto a Héctor Bonilla, Renata Notni, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, entre otros en una película navideña llamada Una navidad no tan Padre.

Esta historia sigue siendo parte de la trama de Un padre no tan padre que salió en el 2016 en donde los personajes de Benny y Jacqueline conviven con el de Bonilla para vivir a su lado en una comunidad hippie. El próximo proyecto de la artista tratará del viaje de la famosa familia a la playa con la finalidad de celebrar la navidad junto a la tía “Alicia”, que será el papel que interpretará la primera actriz.

Angélica María será una mujer exigente que tendrá que lidiar con el personaje de Héctor que se llama “Don Severino”, el cual demostrará que la tía “Alicia” es una mala persona que sólo ve por sí misma, incluso si eso significa arruinar la navidad para todos.

El tráiler oficial ya se estrenó hace unos días y se ha comentado que su estreno será el próximo 21 de diciembre en Netflix. Fue dirigida por Raúl Martínez y escrita por Eduardo “Donjuan” y Pedro González “Zulu”.

La película se estrenará el próximo 21 de diciembre (Foto: Twitter)

Angélica decidió compartir una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente texto: “¡Que emoción poder compartirles mi próximo proyecto! No saben como me divertí trabajando con Héctor Bonilla y mis adorables compañeros. ¡No se la pueden perder! Una navidad no tan padre por Netflix muy pronto”.

Por lo que sus fans se sorprendieron y de inmediato se hicieron presentes en su publicación con distintos comentarios. “Nos haces tan felices”, “Ahí estaremos viéndola, seguro estará muy divertida”, “Que buena noticia”, “La amamos”, “Tan linda”, “Ya te extrañábamos”, “Estamos muy emocionados por verte en esta película amada reina”, entre otros.

No es la primera vez que Angélica María forma parte de uno de los contenidos de Netflix, pues ya lo hizo con La Casa de las Flores: la película, que tuvo su estreno en agosto de 2020 y que presentó también a una familia disfuncional llena de secretos aunque su historia inició en una serie de tres temporadas.

La mexicana formó parte de muchas producciones en la televisión y en el cine, algunas de ellas fueron: La fan, Que bonito amor, Aurora, Herencia maldita, Corazón salvaje, Cartas de amor, Hora marcada, El Chavo del 8, Los amantes, Mi esposa y la otra, La pandilla en acción y muchas más.

La famosa debutó en diferentes producciones desde que era pequeña (Foto: Twitter/@Cuauhtemoc_1251)

Uno de sus filmes más icónicos fue Pecado, el cual marcó su inicio en el mundo del espectáculo. Con tan solo seis años de edad, Angélica Hartman o Angélica Ortiz, como se conoció durante sus inicios de su brillante trayectoria a la “Novia de México”, interpretó su primer papel en la pantalla grande con “Miguelito”.

“Gregorio Walerstein, el más importante productor de todos le dijo a mi hermana Yolanda: ‘Oye, ¿no tienes un niño como ella? Porque quiero un niño para mi película, un niño con sus características”, narró la artista durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino.

Fue entonces cuando Angélica demostró que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por tener un lugar en la pantalla: “Yo dije: ‘Córtame el pelo y hago aunque sea de niño pero yo quiero ser artista’. Me cortó el pelo e hice la cinta”.

