Quién es el famoso novio de Majo Aguilar

El día de ayer trascendió que la nieta de Flor Silvestre y el cantante, Gil Cerezo, estarían en una relación. Lo destacable de ello es que, la también promesa de la dinastía Aguilar y de la música regional mexicana, es menor que el intérprete regiomontano por 16 años, ya que ella tiene 27 años y él, 43.

Los rumores iniciaron hace varios días cuando la artista compartió algunas historias de Instagram junto al músico, con quien ha trabajado anteriormente a lo largo del último año, en una de las historias retomadas se puede ver a Majo Aguilar junto a Gil Cerezo, vocalista de Kinky, la cantante Amanditita y su esposo, Ulises Lozano, también integrante de la agrupación.

Gil Cerezo es integrante de la agrupación Kinky cuya música, en general, mezcla algunos géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno. En la banda, él es vocalista principal, además de ser DJ y pintor.

Majo Aguilar junto a Gil Cerezo, y otros intérpretes Foto: Instagram/@majo__aguilar

En 1991, cuando estaba en la secundaria formó con sus amigos una banda, desde ahí comenzó a cantar y también a componer sus temas. Tras participar en un concurso de bandas, lo invitaron a formar, junto al guitarrista Jorge Ávila, una nueva agrupación llamada “Pasto”, ahí fue vocalista junto a otro compañero.

La fama llegó y comenzaron a salir de gira por el país azteca, pero uno de sus integrantes “Pato Machete” decidió salir, tras eso el grupo se desintegró en 1996. Más tarde, en 2000, llegó a un nuevo proyecto, Kinky con el que alcanzó popularidad.

Actualmente, Gil Cerezo se desempeña como productor y entre sus éxitos musicales dentro de esta faceta destacan las constantes colaboraciones con la agrupación “Ghetto Kids”. De momento, Kinky continúa tocando y durante la parte final de 2021 esta trabajando para lanzar su nuevo material discográfico para el siguiente año, el cual aún se desconoce su nombre.

Gil Cerezo en un conicerto en San Diego, California Foto: Instagram/@gilcerezo

Por su parte, Majo Aguilar es también nieta de Flor Silvestre y sobrina de Pepe Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 y actualmente tiene 27 años. La joven compositora es hija de Antonio Aguilar Jr. y, actualmente, es una de las voces exclusivas de Universal Music.

Majo Aguilar, prima de Leonardo y Ángela Aguilar, comenzó cantando en el programa Don Francisco presenta, gracias a su abuela, quien la llevó a uno de los capítulos. Sin embargo, inició su carrera en 2017 con un “EP” tributo a sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Firmó con Universal y en 2019 lanzó Soy, su segundo trabajo discográfico; interrumpió su carrera debido a la pandemia y este 2021 regresó con Mi herencia, mi sangre. Con su disco, Majo Aguilar hace frente a su familia, pues es un álbum ranchero y alcanzó el primer puesto en la lista de popularidad de “Billboard”.

Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre y prima de Ángela Aguilar Foto: Instagram/@majo__aguilar

Cabe señalar que, en diversas ocasiones, algunos usuarios de redes sociales han especulado que Majo Aguilar tendría una pugna con sus primos, Ángela y Leonardo Aguilar. El pasado 10 de noviembre, los integrantes de una de las dinastías más importantes de la música mexicana, aclararon todo sobre la supuesta rivalidad.

Ambas partes, de forma irónica, compartieron un video en las historias de Instagram de Leonardo Aguilar: “Que no nos comparen porque no me gusta”. Ambos coincidieron en que son muy lejanos y diferentes y el video finalizó con Leonardo deseándole que le vaya mal: “Ojalá que te vaya muy mal” a lo que Majo le responde “Yo te deseo que te vaya todavía peor”, explicaron entre risas.

En aquella ocasión, el hijo de Pepe Aguilar tachó de poco originales a la prensa, pues siempre lo abordan con la misma pregunta: “¿Existe algún tipo de rivalidad o envidia entre primos?”, finalizó.

