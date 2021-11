Natalia Téllez reveló que un primo la acosó en el funeral de su mamá

Natalia Téllez narró una de las experiencias más incómodas de su vida (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

En la espera de su primer bebé, Natalia Téllez ha compartido en televisión que se siente afortunada de contar con el apoyo de su familia, amigos y personas allegadas, sin embargo aún se hace presente el recuerdo de su madre, quien falleció cuando la conductora de Netas divinas era muy joven.

Fue en la emisión de Unicable que conduce al lado de Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval que la conductora contó un incómodo momento de “patanería” relacionado con el fallecimiento de su madre, convirtiéndose en una de las experiencias más desagradables que la también actriz ha vivido.

Y es que fue en el funeral de su mamá cuando su abuela le presentó a un primo lejano, quien pronto mostró interés romántico en la conductora, que en ese momento atravesaba por un gran duelo personal.

La conductora ha compartido aspectos de su embarazo en el programa que conduce (Foto: Ig @netasdivinastv)

“En el funeral de mi mamá, que además yo tenía como 15 años, mi abuela me presenta de que al primo lejano de parte de la tía Conchita de Mérida que su no sé qué, y el escuincle, ni escuincle, era más grande que yo, se quedaba paradito al lado mío todo el tiempo y yo decía ‘no es como que esté rezando, ni tampoco es tan cercano, ni conocía a mi mamá”, recordó la conductora.

Téllez agregó que el acercamiento comenzó a ser muy incómodo, y fue en medio de los servicios funerarios cuando su primo intentó “ligarla” confesándole que sentía atracción por ella.

“Me aplica el ‘eres muy bonita ¿podría tener tu teléfono? Y yo así de ‘Es el funeral de mi mamá, wey, eres hermano, primo lejano, real, así de ‘eres neta. Es el peor momento”, agregó la conductora que en ese momento se quedó congelada y reaccionó de manera indignada.

Tras su confesión, Natalia bromeó con el asunto y entre risas les dijo a sus compañeras de emisión: “Sí le di el teléfono, de hecho anduve con él varios años y como somos primos tuvimos varios hijos con cola de marrano”.

Natalia pronto será madre de una niña (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Su temor a convertirse en “señora”

Recientemente la presentadora dio a conocer que próximamente será madre de una niña. Sin embargo, los cambios que ha ido atravesando en los últimos meses han sido muy reveladores para ella y en la forma de concebirse como mujer.

Fue en una reciente emisión de Netas divinas, donde las conductoras estuvieron platicando sobre las crisis de identidad. Por tanto, Téllez remarcó que no sólo su cuerpo se ha ido modificando, pues las personas a su alrededor también la tratan diferente.

“Como estos hipócritas que llego y les miento la madre y me dicen: ‘Hola, señora Natalia”, señaló la actriz en tono juguetón.

Asimismo, la futura mamá contó una anécdota que le sucedió y añadió que aún no se acostumbra. “En el aeropuerto se me cayó un suéter y las señoras así de: ¡Ayúdenla! y yo de, sí tengo brazos, señora”.

Con esta imagen la presentadora dio a conocer sus fans la noticia de su embarazo Foto: Especial /Instagram/@natalia_tellez

Ante esto, Consuelo Duval le recomendó a su amiga que disfrutara los cuidados que otras personas le ofrecen durante esta etapa de su vida. A lo que Natalia respondió:

“Me dejo querer, pero ya cuando Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de chingarla me da ternura, digo: ‘Estoy al borde del precipicio y voy a mandar piolines que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana’ Me da miedo eso”, dijo la joven.

Entre risas, Paola Rojas le aconsejó a Téllez que no se preocupara de más y disfrutara el proceso. “Va a ser pasajero, cada quien lo vive distinto, pero es tanto y tan profundo el cambio, que si de pronto eres tantito cursi, no quiere decir que vayas a ser rosa para siempre. Yo creo que te transformas y te enriquece, son nuevas facetas de ti que no conocías”, comentó Rojas.

