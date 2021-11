Rod Stewart habló sobre la menopausia de Penny Lancaster: “No era la persona con la que me casé”

EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Rod Stewart habló sobre la menopausia que actualmente está viviendo su esposa Penny Lancaster. El cantante reflexionó sobre la importancia de conocer los síntomas y se posicionó a favor de que los hombres profundicen sobre el tema para evitar confusiones y divorcios.

El pasado martes, el intérprete y la fotógrafa asistieron como invitados especiales al programa de entrevistas británico Loose Women de la cadena ITV. La pareja dio algunos detalles sobre cómo han llevado su relación en los últimos años y Stewart aprovechó el espacio para concientizar sobre el valor de la comprensión e información oportuna en cada matrimonio, herramientas fundamentales para que las relaciones funcionen.

El cantante de 76 años contó cómo ha sido su experiencia con su esposa, quien se encuentra atravesando por la menopausia. Rod Stewart explicó que fue complicado para él entender el proceso natural de Lancaster, pues llegó a considerar que se había convertido en una persona totalmente diferente en comparación con la que se había casado en 2007 por los fuertes síntomas que mostró.

Fotos: Instagram / @sirrodstewart

“Busqué tanto en Google sobre la menopausia cuando ella [Penny] estaba pasando por ella, estaba en una situación frágil, sólo tenía que escuchar, aprender y prepararme para que las cacerolas fueran arrojadas por la cocina”, narró.

Sir Rod Stewart no se quedó con los brazos cruzados y buscó la manera de ayudar a su esposa en el proceso y así evitar que representara un problema en su matrimonio. El músico explicó que tras darse cuenta de que Penny Lancaster estaba pasando por la menopausia, hablaron y llegaron a acuerdos con los que aprendieron a darse su espacio en momentos clave.

“Fue aterrador, no era la persona con la que me casé”, comentó. “Hablamos sobre eso, que creo es lo más importante que puede hacer una pareja, ella lo explicó entre lagrimas y lo hablamos”, continuó.

Fotos: Instagram / @sirrodstewart

Con ello, Rod Stewart y Penny Lancaster demostraron que se puede trabajar en conjunto y superar las complicaciones que cada persona puede presentar conforme a la edad. Cabe recordar que actualmente el intérprete de I don´t want to talk abaout it tiene 76 años mientras que su esposa recién cumplió 50.

Penny Lancaster reveló que se encontraba pasando por un complicado momento en su vida debido a los fuertes síntomas que presentó por su menopausia. La modelo inglesa explicó que gracia a la comprensión de su esposo y de sus dos hijos, Alastair y Aiden, es que pudo seguir adelante y aprender a vivir con ello.

La fotógrafa también apuntó que dentro de la ola de síntomas, el sudor ha sido el más presente, pues suele pasar de tener mucho calor a sentir un frío helado. Además, apuntó que ha presentado intensos cambios de humor y ha aumentado de peso desde su último periodo menstrual que ocurrió el pasado mes de marzo.

Rod Stewart and Penny Lancaster arrive at The Sun's Who Cares Wins Awards in London, Britain September 14, 2021. REUTERS/May James NO RESALES. NO ARCHIVES

“Estaba en la cocina cocinando la cena, había sido uno de esos días en los que todo había salido mal y yo había tenido suficiente. Terminé tirando la cena al otro lado de la cocina”, recordó Penny Lancaster. “Solo grité y rompí a llorar. Los chicos vinieron y me abrazaron. Rod dijo: ´Sólo denle un minuto a mamá´”, mencionó.

Sir Rod Stewart también comentó que ya se encuentra mejor de salud después de que tuvo cáncer de tiroides y comentó que tanto él como su esposa procuran tener una vida más sana haciendo ejercicio al menos tres veces por semana.

El famoso intérprete de Sailing y la modelo Penny Lancaster llevan 15 años de casados. Anteriormente, Stewart ya se había casado dos veces, en 1979 con Alana Stewart y en 1990 con Rachel Hunter.

