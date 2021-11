Eugenio Derbez habló sobre su relación con Carmen Salinas: “La sentí como mi mamá”

Eugenio Derbez habló de lo cercano que ha sido con Carmen Salinas, sobre todo en los últimos memes (Fotos: Instagram @ederbez / @carmensalinas_56)

Carmen Salinas continúa en coma después de haber caído en coma desde el pasado 11 de noviembre, por tanto, Eugenio Derbez se sumó a los artistas que velan por la salud de la actriz, además de que está dispuesto a ayudar a la familia para que mejore la condición de Carmelita, pues la considera casi como una madre.

En un encuentro con la prensa durante la presentación de la tercera temporada de su reality show de comedia LOL, Eugenio Derbez habló sobre su relación con Carmen Salinas, con quien ha trabajado en varias ocasiones y hacia quien siente un gran afecto.

“Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella, pero acababa de filmar una película con ella en el verano en donde salió de mi mamá, estuve un mes conviviendo con ella y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, recordó el comediante, captado por Sale el Sol.

Carmen Salinas cayó en coma el pasado 11 de noviembre, desde entonces su salud no mejora ni empeora (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

La película acerca a la que se refirió Derbez es The Valet, es una producción de Richard Wong, la cual Eugenio protagoniza y se estrenará el próximo año.

Cuando fue cuestionado por la prensa acerca de cómo le afectó la noticia de que la productora de Aventurera había caído en coma sólo unas semanas después de que él estuvo trabajando con ella, aseguró que lo impresionó no sólo por el tiempo que llevan de conocerse, sino porque el mes que estuvo trabajando con ella la pudo sentir como su mamá gracias al vínculo que crearon.

“Más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, es el mes que acabamos de pasar en Atlanta porque, de verdad, la sentí como mi mamá, y platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje, me platicaba anécdotas de mi mamá y demás. Yo la sentía como mi mamá, y que de repente, de un día a otro, me entero de esto, fue muy muy fuerte”.

Derbez aseguró que la última película que filmó con Carmen Salinas le permitió acercarse a la actriz a tal punto que la sintió como su madre (Foto: Instagram/@ederbez)

El actor también habló acerca del acercamiento que tuvo con la familia de Carmelita, pues días atrás se comunicó con Gustavo Briones, sobrino de la histrionisa, para ofrecerle su ayuda económica, si es que se necesita.

“Cuando me enteré de lo que pasó, pues hablé con el sobrino le dije: ‘Oye, por favor, en lo que pueda ayudar si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesite, por favor, avísame’”, relató el protagonista de Acapulco.

Hace una semana el mismo Briones reveló que Derbez ha estado en comunicación directa con él desde que se dio a conocer el estado actual de salud de la actriz. El sobrino de Carmen desmintió que el comediante haya propuesto trasladarla a Estados Unidos en un avión privado a la histrionisa, sino que más bien se puso a disposición de la familia si es que entre sus deseos estaba cambiarla de hospital o si se necesitaba ayuda con su tratamiento.

La actriz continúa en coma y se le realizaron dos procedimientos para que pueda comer (Foto: Cuartoscuro)

Hasta el momento, los familiares de Carmelita Salinas no han mostrado interés en cambiarla de nosocomio, pues aseguran que la actriz de Bellas de Noche se encuentra bien atendida en donde está internada actualmente, por lo que no es necesario buscar otros hospitales.

Ayer, 23 de noviembre, se dio a conocer a través de un comunicado que la productora fue sometida a dos procedimientos, una traqueostomía y una gastrostomía para seguir alimentándose. La intervención quirúrgica fue exitosa y ella “se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición”, se lee en la misiva.

