BLACKPINK: Lisa dio positivo a Covid-19

La rapera e intérprete surcoreana, Lisa Manobal o mejor conocida simplemente como “Lisa” perteneciente a la banda BLACKPINK dio positivo a Covid-19, confirmó su agencia YG Entertainment, quien reveló detalles de su estado de salud y señalaron que la cantante tuvo contacto con sus compañeras de agrupación.

YG, agencia de la agrupación, no especificó detalles sobre el contagio de Lalisa Manobal, quien el 15 de noviembre regresó a Corea del Sur después de completar su agenda en solitaria en Estados Unidos. En su lugar, aseguró haber tomado fuertes medidas preventivas para resguardar la salud de sus artistas y personal.

Fue a través de un comunicado de YG Entertainment que reveló el caso positivo en la agrupación y dio algunos detalles más exactos de su estado de salud: “Lisa, de BLACKPINK, fue diagnosticada con COVID-19 esta tarde (24 de noviembre)”.

Dentro del propio comunicado dieron detalles de las personas con las que la cantante tuvo contacto, sin embargo, resaltaron que sus compañeras de la agrupación están, de momento, esperando resultados del PCR.

“Las otras tres miembros de BLACKPINK no han sido clasificados como contactos cercanos todavía, pero inmediatamente se realizaron pruebas PCR después de escuchar los resultados positivos de COVID-19 de Lisa, y actualmente están esperando sus resultados”, explicaron en el comunicado para la prensa.

Durante su viaje reciente a Estados Unidos, la rapera e intérprete principal de BLACKPINK compartió diversas historias con Ozuna, DJ Snake y la rapera Megan Thee Stallion, con los que colaboró en la canción SG. Y es que Lalisa Manoban se había mostrado sumamente feliz debido a la buen relación que tiene con el productor, William Sami Étienne Grigahcine, quien es conocido por éxitos como Loco Contigo, Let me love you y Middle.

Cabe señalar, que desde el momento en el que se dio la noticia del contagio, en diversas redes sociales como en Twitter, la noticia se volvió tendencia mundial y su fandom se ha dedicado a compartir buenos deseos a la salud de “Lisa” y a la agrupación.

“Espero que Lisa se recupere pronto... Tenía entendido que estaba vacunada... pero al parecer se contagió igual, pobre. Rosé, Jisoo y Jennie no tuvieron contacto estrecho pero se sometieron al PCR y están esperando los resultados”, “Lo único que importa ahora es la pronta recuperación de Lisa y que Jisoo, Jennie y Rosé se encuentre bien, seguro habrá gente que se dedicará a criticarlas, a esa gente les digo: no escupan al cielo”, son algunos comentarios recuperados de cuentas de Twitter en español.

Actualmente, la intérprete se encontraba de regreso en Corea del sur para volver a reunirse con BLACKPINK ya que desde hace un año no presentan ninguna producción como en conjunto: “Oh, ahora estamos juntas de nuevo... es un secreto”, enfatizó “Lisa” a diversos medios de comunicación antes de saberse lo de su contagio por Covid-19.

En otro tema, cabe recordar que “Lisa” es una de las integrantes más polémicas del género K-Pop, este año estuvo en el ojo de huracán cuando se dio a conocer que se cambio el nombre y es que los coreanos son muy supersticiosos respecto a los nombres y suelen realizar el cambio cuando no gozan de buena fortuna o cuando ocurre algún suceso que genere gran sufrimiento.

Lalisa Manobal es el verdadero apelativo de “Lisa” de BLACKPINK, pero su nombre original era Pranpriya Manobal. La intérprete, en algún momento, reveló que se cambio el nombre porque cuando tenía 13 años fue con una adivina que le dijo que se cambiara el nombre a ‘Lalisa’ ya que este le traería una gran fortuna. Este nombre significa “alguien a quien se elogia”.

