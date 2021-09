Yalitza Aparicio fue elegida por prestigiosa marca de ropa para modelar exclusivos diseños

La actriz de la aclamada película Roma, Yalitza Aparicio, sorprendió a sus seguidores con un exclusivo bolso de la temporada de primavera 2022 de la marca de lujo Prada. Y, aunque algunos elogiaron su belleza, otros criticaron el atuendo.

Desde su cuenta de Instagram, Yalitza compartió una fotografía aparentemente en una sesión de fotos organizada por la marca. En ella portó un atuendo amarillo con detalles oscuros y una falta negra a la altura de la cintura. Además, llevó el cabello suelto con dos trenzas de colores del lado izquierdo.

Yalitza posó con un bolso azul eléctrico de la marca. Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a elogiar el atuendo orquestado por Pablo Rivera Gil : “¡Wow! Me encanta, paisana. Y amé el vestido”, escribió la actriz de telenovelas Claudia Martin.

FOTO: Instagram/@yalitzapariciomtz

“Tú súper bonita”, “¡Esos zapatos!”, “Me encantaron los zapatos y amé ese look”, comentaron algunos otros seguidores de Yalitza en su perfil de la red social. Sin embargo, también hubo quien se expresó desencantado por el atuendo que escogieron para ella.

“Me encantas tú, pero por favor. No me importa si eso es Prada, es bastante ridículo y de bastante mal gusto. Tú eres clásica. No sé qué les está pasando a las marcas según buenas, pero sus diseños son horribles”, expresó una seguidora de Yalitza.

“Será de la marca, pero no me gustó”, convino otro usuario. “Nada en contra de tu persona, pero el vestuario es horrendo”, “De la moda, lo que te acomoda”, “Será muy Prada, pero discúlpame, no, no y no”, opinaron otros usuarios de la red social.

FOTO: www.prada.com

El bolso, que tendría un valor cercano a los 62 mil pesos, según el sitio de la marca, está elaborado de cuero. Cuenta con el logo de la marca en forma de triángulo y una correa ajustable, así como un cierre en el bolso interno del bolso.

Por otra parte, en una revista con Elle, Yalitza recientemente se sinceró sobre lo que vivió después de su nominación al Óscar por su actuación en la película que la catapultó a la fama y de cómo enfrentó el racismo de otros actores y mexicanos en su contra.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó Aparicio.

Fotografía de archivo fechada el 20 de julio de 2019 de la actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio durante un acto protocolario en Ciudad de México (México). EFE/María Alférez/Archivo

Esto dio pauta a que la protagonista de Roma hablara de qué manera le afectó el racismo que recibió no sólo de por parte de otros actores, sino también de sus mismos compatriotas. Esto hizo que Aparicio dudara en abrirles las puertas a nuevos proyectos cinematográficos.

Sin embargo, la oaxaqueña de 27 años señaló que esos malos comentarios la motivaron a crear contenido que inspire a su seguidores.

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, contó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: