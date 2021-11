“Mi nombre quedará limpio”: Laura Bozzo regresó a las redes sociales

Laura Bozzo: la cuenta regresiva para la conductora de TV quien es buscada por 195 países

La exconductora de televisión, Laura Bozzo reapareció en redes sociales y compartió un mensaje en su cuenta en Instagram en el que prometió que “su nombre quedaría limpio” en honor a sus padres, ya que según ella nunca evadió ningún impuesto, pese a la investigación que mantienen autoridades en su contra por el delito de evasión fiscal.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron,nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, escribió la expresentadora en sus redes sociales.

Cabe recordar que ha sido procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“[... ] Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección”, agregó en el parráfo dedicado a sus padres, por otro lado señaló que personas que la rodeaban la traicionaron.

Para finalizar su mensaje, la expresentadora de televisión notificó a sus seguidores que pronto podran verla de manera remota porque hará un en vivo vía Instagram: “[...] yo sufro de depresión es horrible pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando, pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios esta conmigo quien contra mi”, concluyó en su mensaje inédito.

Y es que La presentadora de televisión Laura Bozzo se ha mantenido lejos de la escena pública desde el pasado 11 de agosto cuando un juez le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares, al vender un inmueble embargado.

Laura Bozzo enfrenta cargos contra evasión de impuestos y su situación se agrava tras estar prófuga de la justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) cree que la exconductora vendió el inmueble para pagar una deuda con lo que incurrió en un delito que podría llevarla a prisión de tres a nueve años.

Tras notificar a Bozzo, esta no se presento de manera voluntaria al Centro de Prevención y Readaptación Social en Almoloya. Motivo que le dio al juez federal para ordenar la captura de la presentadora quien se encontraba prófuga de la justicia.

Posteriormente el 25 de octubre otro juez determinó que el ilícito imputado no amerita prisión preventiva, la conductora tuvo que entregar su pasaporte, por orden del juez y pagar la cantidad señalada como garantía y enfrentar el proceso sin estar prófuga de la justicia. Asimismo, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una ficha roja.

Cabe recordar, que Laura Bozzo ya se había enfrentado a diversas problemas legales, en el año 2002, Laura Bozzo fue detenida en la ciudad de Miami por una supuesta vinculación con actos de corrupción durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori.

Además, se le dictó arresto domiciliario donde la conductora no tuvo más opción que fijar su domicilio en el estudio de televisión desde el cual se grababa sus programas para ser transmitidos en el exterior por Telemundo.

Su polémica más reciente fue cuando se hizo público que la conductora de Laura en América perdió la batalla legal en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto por difamación, amenazas, acoso y discriminación . Dentro de las consecuencias que tendrá que enfrentar existe una posibilidad de que pierda su nombre si así lo solicita el actor.

