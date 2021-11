Así se burló Chumel Torres de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022

Con sketches, el comediante mexicano se mofó del nuevo presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

De nueva cuenta, el comediante Chumel Torres se burló del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante su cuenta oficial de Twitter. Esta vez, el motivo de sus críticas fue la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el cual fue avalado por la Cámara de Diputados el pasado 14 de noviembre.

En este sentido, el conductor de El Pulso de la República se cuestionó lo siguiente: “¿Cómo pudieron aprobar los diputados en presupuesto de egresos sin un solo cambio ni media sugerencia? Esto solo pudo ser obra de alguien...”, escribió Torres y acto seguido invitó a los internautas a ver su programa, en el que realizó una parodia del tabasqueño en la que también se burló del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Asimismo, el comediante compartió varios sketches en donde se mofó de diversas figuras políticas, entre ellas la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, en medio de todas sus críticas destacó el plan de vacunación seguido por Samuel García en el estado de Nuevo León, entidad federativa en la recientemente arrancó el programa de vacunación transfronterizo para niños de 5 a 11 años.

El comediante arremetió en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Las reacciones a la publicación de Chumel Torres no se hicieron esperar y aunque algunos internautas aplaudieron sus críticas hacia el presidente mexicano y hacia otros miembros de la llamada “Cuarta Transformación”, también hubo usuarios que cuestionaron su sentido del humor y tildaron su programa como “patético”. Asimismo hubo quienes lo compararon con Mariana Rodríguez y con el gobernador de Nuevo León.

“Qué asco das”, “Patético programa. No de cuarta, sino de quinta. Que te aplaudan tus sequitos”, “El Brozo de la República ha hablado”, “Por favor sigue sacando este tipo de publicaciones, es más llamativo e incluso las realidades son muy semejantes”, “¿Pues no que ya Morena no era mayoría? No hagan corajes, que mínimo hasta 2030 seguirá Morena” y “¿Cuántos dolaritos llevan guardados Chumel Torres? ¿Ya sabes si eres de izquierda o de derecha?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del también comunicador.

Asimismo, este domingo el comediante utilizó un meme con el que recordó los ventiladores mexicanos Ehecátl 4T, los cuales fueron desarrollados por el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), para atender a los enfermos graves de COVID-19. El pasado 14 de julio, María Elena Álvarez Buylla apuntó que, el primer lote de los ventiladores consta de 500 unidades cada uno. Ante esto, Chumel Torres compartió un meme en el que se cuestionó qué ha pasado con los ventiladores mecánicos.

El comediante recordó el ventilador desarrollado por el Conacyt para atender a pacientes con cuadros graves de COVID-19 (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Recientemente, el periodista Emilio Godoy publicó un video en el que, supuestamente, se observa una fuga de agua en la planta nuclear de Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

En este material, se observa a un presunto trabajador grabando la supuesta falla, mientras uno de sus compañeros la registra en su bitácora para atenderla. Aunque hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha confirmado o desmentido la veracidad del metraje, Chumel Torres aprovechó la ocasión para criticar de nueva cuenta la administración obradorista y lanzó un sarcástico comentario con el fin de criticar las acciones llevadas a cabo por la 4T. “Qué tranquilidad los proyectos de la 4T”, escribió el youtuber.

