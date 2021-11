The Kooks canceló su presentación en el Corona Capital 2021

The Kooks canceló de último momento (Foto: Rodrigo Alonso)

La banda británica The Kooks anunció, de último momento, que su presentación en el festival Corona Capital 2021 se cancela debido a que el cantante Luke Pritchard tuvo que volver a Reino Unido de manera urgente.

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del festival, Pritchard regresó a su país de origen debido a que estaba a punto de convertirse en padre. Sin embargo, ni la banda, ni el mismo Luke, han emitido algún otro comentarios.

“Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana”, compartió el festival por medio de sus redes sociales.

(Foto: Twitter/@Corona Capital)

Ante ello, los fans de la banda mostraron su descontento, pues durante la tarde del viernes 19 de noviembre los integrantes de The Kooks compartieron fotografías de platillos típicos mexicanos por medio de sus redes sociales personales, lo que significaba que la banda estaba más que lista para tocar todos éxitos en ante sus seguidores.

Sin embargo, no fue la única presentación que quedó cancelada, pues la cantante St. Vincent anunció mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que su show en tierras mexicanas no se llevaría a cabo debido a que se presentó un caso positivo a COVID-19 entre uno de los miembros de su equipo.

“A pesar del estricto cumplimiento de los protocolos de COVID, incluidas las vacunas y el requisito de cubrebocas en interiores, un miembro del equipo de St. Vincent dio positivo. Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival”, se lee en el escrito.

Tras 18 meses en standby, este 20 y 21 de noviembre volverá a la carga uno de los eventos masivos más exitosos de la propuesta musical en espectáculos de México. El Corona Capital la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez después de cancelar la edición 2020 por la pandemia sanitaria por COVID-19. Desde el anuncio de su cartel, algunos fans no se mostraron entusiasmados por la ausencia de artistas de mayor renombre.

A pesar de ello, la expectativa y los fans que buscan boletos de último momento es tangible en redes sociales. Entre las bandas principales que participarán el sábado están Tame Impala y Disclosure. Mientras que Twenty One Pilots y Rüfüs Du Sol siguen confirmados para este domingo.

St. Vincent fue la primera en cancelar su presentación en el CC21 (Foto: Robyn Beck / AFP)

“El evento está preparado para recibir la cantidad de gente que acostumbrábamos. En 2019 tuvimos alrededor de 95 mil personas por día, fue el Capítulo 10. El venue está listo para recibir, pero tampoco puedo predecir cuánto va terminar asistiendo de público, pensaría que 60 o 70 mil personas por día por todas las circunstancias que estamos viviendo”, pronosticó Armando Calvillo, vocero del festival presentado por OCESA.

Sobre las medidas sanitarias, la organización dispondrá de “sanitizante, lavamanos, toma de temperatura en los acceso, tratar de que el cubre bocas lo estén portando la mayor parte del tiempo.

