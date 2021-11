Ainara Suárez reaccionó a la sentencia de uno de sus agresores: “Me siento muy satisfecha sabiendo que hay justicia”

Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte

Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber YosStop por delitos relacionados a la pornografía infantil, reaccionó a la sentencia que le fue dictada uno de sus agresores sexuales, quien admitió su responsabilidad penal en los delitos de violación aquiparada y pornografía, hechos ocurridos en su perjuicio en el 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Ainara aseguró que se siente “satisfecha sabiendo que hay justicia”: “Uno de mis agresores aceptó su responsabilidad en los delitos de violación equiparada y ponografía cometidos en mi contra, con una sentencia de 2 años y 22 días que cumplirá en libertad asistida”, escribió.

“Me siento muy satisfecha sabiendo que hay justicia y se sepa la verdad”, concluyó la mujer joven. Además, compartió el comunicado oficial de su equipo de abogados, Shütte & Delson Gojon, sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el documento, el pasado 17 de noviembre, uno de los adolescentes procesados por los delitos de violación equiparada y trata de personas en modalidad de pornografía infantil, recibió una condena de 2 años, 2 meses y 11 días.

Esto, dentro del Proceso Obreviado solicidado por la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para evitar la revictimización que implicaría un proceso ordinario.

Además de su sentencia, el adolescente condenado se habría comprometido a colaborar en las investicaciones abiertas por los distintos delitos cometidos contra Ainara, así como asistir a cursos y sesiones en materia de perspectiva de género, nuevas masculinidades, sexualidad y violencia contra mujeres.

“El día de hoy se logró el ejercicio de los derechos de toda víctima a la justicia y a la verdad. Se corrobora que lo que Ainara vivió fue una violación y que nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de una persona que no tienje la capacidad de consentir, comprender o resistir el acto”, se lee en el comunicado.

Además, en el documento expedido se aclara que la medida de la sanción aplicable al joven, sea de internamiento o de libertad asistida, y sus condiciones, no dependen de la víctima ni de su asesoría jurídica, sino de la Fiscalía, la defensa y el juez.

“Ainara decidió no aceptar que el adolescente se disculpara durante la audiencia y seguirá buscando justicia respecto de las demás personas incolucradas con el fin de que sus agresores no le vuelcan a hacer daño a ninguna mujer o niña”, concluye el comuinicado.

La agresión de Ainara ocurrió en 2018, cuando acudió en compañía de sus entonces amigos de bachillerato a una fiesta. Tras ingerir bebidas alcohólicas fue violentada sexualmente por tres de los adolescentes con quienes estaba. Aunado a esto, ellos habrían grabado y difundido en redes sociales el ataque.

Ainara supo de la agresión de la que fue objeto porque recibió el video de su violación dos días después de ocurrida: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, fue como si me hubieran soltado otro golpe”, dijo en una entrevista para TV Azteca.

La youtuber e influencer, Yoseline Hoffman, se involucró en este caso cuando el video llegó a sus manos. Es importante recordar que el material audiovisual retrataba a menores de edad en una situación vulnerable, por lo que es un delito tipificado el poseer o difundir esa clase de contenido.

