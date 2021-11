Grupo Firme consiguió su primer Latin Grammy y sorprendió con su actuación en la ceremonia

Mexican band Grupo Firme pose in the press room with their award for best Banda album during the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

La banda regional mexicana, Grupo Firme sigue cosechando múltiples éxitos en 2021. El día de ayer, por primera vez en su corta historia, lograron llevarse el Latin Grammy en la categoría de “Mejor álbum de música banda” por Nos divertimos logrando lo imposible.

Además, los músicos ganadores cantaron los temas Ya supérame y Me Gustas, en el centro del escenario, por lo que se llevaron las ovaciones de la audiencia de Las Vegas, Nevada.

La agrupación regional venció a sus homólogos mexicanos como a la Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Banda Los Sebastianes y Joss Favela. Posteriormente los integrantes, en voz de Eduin Caz, compartieron un emotivo mensaje dedicado a todos sus seguidores y recordaron 12 años de constante trabajo para poder lograr el preciado laurel a lo mejor de la música latina.

Grupo Firme presume su primer Latin Grammy con sus seguidores Foto: Instagram/@grupofirme

“Muchas gracias a todos los que participaron en este disco. Gracias a todos los autores que confiaron en nosotros y nos dieron un tema para este material A @orlandomismatierra por aguantarnos más de 2 meses en su estudio [...] Son más de 12 años de lucha y de batallas perdidas pero esta ves nos toco ganar y no nada más la batalla si no la Guerra. Cerramos la gira 2021 este fin de semana con la mejor actitud y nos veremos en el 2022 primero Dios”, finalizó la banda mexicana.

A los festejos se sumaron el del líder de la agrupación, Eduin Caz, quien compartió múltiples fotografías agradeciendo a su familia, amigos y diversos productores que lograron potenciar a la banda a lo largo de este año.

“Gracias a todos familia y gracias a todo mi equipo de trabajo por siempre estar al pendiente y al pie del cañón @isaelgutierrez sabes que no tengo palabras para agradecerte [...] Los amo familia (Fans) casi casi me despido de ustedes por unos meses por qué me retiro a descansar solo falta terminar la gira 2021 y me pondré ausente ya que tengo que estabilizar mis emociones y regresar con más ganas en el 2022”, señaló el intérprete en su cuenta de Instagram.

El presente año para Eduin Caz y Grupo Firme los consolidó como una de las bandas más hegemónicas por marcar una tendencia diferente para todos sus seguidores. En todos los eventos a los que se presentaron, lograron llevarse al menos una presea.

Eduin Caz presume Latin Grammy con sus seguidores Foto: Instagram/@eduincaz

En 2021 arrasaron en diversas categorías en Los Premios Lo Nuestro ahí lograron ganar “Grupo o Dúo del Año”, “Album del Año”, “Canción del Año” y “Colaboración del Año”. Y en Los Premios Juventud 2021 se llevaron “Álbum del Año Regional Mexicano”, “Grupo o Dúo Favorito del Año”, “Mejor Colaboración Regional” y “Mejor Fusión Regional Mexicana”.

Cabe recordar que el líder de la agrupación estuvo envuelto en una polémica en septiembre pasado cuando no quiso asistir a los Billboard Latin Music Awards porque supuestamente los organizadores “le faltaron el respeto a sus fans” a pesar de ganar en la categoría a “Canción Regional Mexicana del Año”.

Mexican band Grupo Firme on stage during the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021. (Photo by Valerie MACON / AFP)

Por otro lado, en ambos mensajes se resalta el fin del 2021 con su gira y que el siguiente año regresaran con más fuerza y éxito dentro de su rama. Cabe señalar que dentro de la gala de los Latin Grammy, Eduin Caz fue cuestionado por diversos medios sobre su colaboración con Maluma.

Maluma, en pasadas historias de Instagram, regañó a Eduin Caz por dar una previa a Rafa Balderrama, quien trabaja para Corazón Grupero, de la canción que hicieron ambos: “Un saludo pa’ Eduin de Grupo Firme, díganle que deje de estar mostrando la música que estamos haciendo, que no es momento todavía de mostrarles el bombazo, Eduin, papi ¿qué pasa?” enfatizó el artista colombiano.

