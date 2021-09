La trágica predicción de Mhoni Vidente hacia Grupo Firme: “recen mucho, cuídense”

Ante ello, Mhoni Vidente dijo que la agrupación de regional podría ser víctima de un atentado o accidente en el estado mexicano de Jalisco. Foto: Instagram/@grupofirme

Hace unos días, la reconocida Mhoni Vidente hizo una preocupante predicción para Grupo Firme, donde les advertía a los integrantes que tomaran sus precauciones, ya que podrían ser víctimas de un atentado.

Luego de las palabras de Mhoni, los fanáticos de Grupo Firme se volcaron a las redes sociales para hacerles llegar a la agrupación su preocupación y que tomaran sus medidas de seguridad.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación, comentó en una publicación que hizo en Instagram que la predicción de Vidente tiene muy preocupada a la banda.

La revelación se hizo durante una lectura de tarot para El Heraldo de México, por lo que comentó que Grupo Firme se había hecho de fama muy rápido, así que había generado demasiadas envidias alrededor.

Ante ello, Mhoni Vidente dijo que la agrupación de regional podría ser víctima de un atentado o accidente en el estado mexicano de Jalisco.

“Es una visión muy fuerte de un accidente o de un atentado contra el grupo... Los veo saliendo, que va a ser en Jalisco o... en Nayarit, en un concierto, que van a estar atentando o van a tener un accidente muy fuerte. Traten de cuidarse, recen mucho”, declaró Mhoni.

Vidente compartió que el peligro que acecha a Grupo Firme es producto de una carrera corta pero exitosa, donde ha provocado envidias y hasta brujería en el ámbito grupero.

“No te confíes Eduin, no se confíen Grupo Afirme (sic), que lo diabólico, la carta de la muerte y la carta del colgado están detrás de ellos”, sentenció Vidente.

Los veo saliendo, que va a ser en Jalisco o... en Nayarit, en un concierto, que van a estar atentando o van a tener un accidente muy fuerte. Traten de cuidarse, recen mucho", declaró Mhoni. Foto: Instagram/@grupofirme

REACCIONAN LOS FIRMES

Tiempo después, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, durante una historia de Instagram señaló que sus fans le habían hecho llegar la predicción.

El cantante dijo que las palabras de la Vidente le generaron pánico y miedo, por lo que le dio temor ahora presentarse en el estado mexicano de Jalisco.

“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces no tengo palabras, no sé qué hacer..., ya no voy a ir a Jalisco”, declaró el joven músico.

En otro video se observa al manager Israel Gutiérrez, junto a la agrupación, compartiendo unas palabras y desestimando la predicción de Vidente.

“Por ahí hay unos videítos que andan circulando, que hay por ahí una energía negativa, que puro rollo. Nosotros confiamos en Dios, la Virgencita de Guadalupe y todo mundo”, se le escucha decir.

Acto seguido, vuelva a aparecer Eduin Caz y con un tono de voz nerviosa comienza a agradecer a los fans por la buena vibra que les han “estado tirando” y todas las bendiciones que han recibido por las redes sociales.

En otro video se observa al manager Israel Gutiérrez, junto a la agrupación, compartiendo unas palabras y desestimando la predicción de Vidente. (Foto: IG @grupofirme)

“Familia, muchas gracias a todos por las bendiciones que nos han hecho llegar, les queremos agradecer de todo corazón, estamos muy positivos, pero también les queremos agradecer toda las bendiciones y toda la suerte que nos mandan, que no están por demás”.

Grupo Firme es una banda de regional mexicano que ha sobresalido en su género gracias a su interpretación de covers de temas conocidos, así como por la colaboración con otros cantantes. La agrupación sólo ha lanzado su material a través de las redes sociales por un motivo.

De acuerdo con Bandamax, la agrupación conformada por siete miembros ha asegurado que su estrategia de mercadotecnia es compartir sus temas por la internet, pues no buscan sacar discos en formato físico, ya que sólo quieren distribuir su material a través de plataformas digitales para que la música pueda llegar a su público.

