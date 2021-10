Alicia Machado explotó contra Gaby Spanic en La Casa de los Famosos

Alicia Machado y Gaby Spanic protagonizaron una fuerte discusión en "La Casa de los Famosos" (Fotografía Instagram: lacasadelosfamosostv)

Después de un enfrentamiento con Kimberly Flores y un posterior pleito con Celia Lora, Alicia Machado sigue generando enemistades en La Casa de los Famosos debido a sus fuertes comentarios, que esta vez fueron en contra de su compatriota Gaby Spanic.

Hace unas semanas, Gaby Spanic fungió como la líder de la casa, lo que le otorgó el poder de salvar a alguno de sus compañeros de la eliminación, por lo que Alicia Machado creyó que sería ella quien estaría fuera de riesgo, pues antes de entrar al reality habían acordado ayudarse la una a la otra, pero la actriz decidió salvar a Celia Lora, lo cual causó la ira de la ex modelo.

Al enterarse de lo sucedido, Alicia arremetió en contra de su amiga, a quien llamó “traicionera”, lo cual marcó el inicio de una enemistad entre las dos venezolanas.

Hace unas horas se reveló un video en el cual se pudo ver una acalorada discusión entre ambas, la cual tuvo como consecuencia la emisión de fuertes insultos por parte de Alicia Machado en contra de su antigua amiga.

Gaby Spanic pidió higiene a su compañera Alicia Machado, lo cual molestó a la ex modelo (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

En el video aparecieron ambas participantes del reality en la cocina de la casa junto a varios de sus compañeros. La discusión comenzó después de que Gaby pidió higiene por parte de Alicia, por lo que los ánimos se calentaron.

“Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo Gaby a su compañera, quien respondió de la siguiente manera:

“Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pende****, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”, afirmó Alicia en un fuerte tono.

Ante los comentarios de la ex reina de belleza, la actriz respondió: “Creo que todos son testigos de que, cuando cocino yo dejo limpio. Yo soy una mujer educada y eso se me hace muy feo”, concluyó para después retirarse.

Alicia Machado ya ha tenido conflictos anteriormente con varias d euss compañeras (Foto: captura de pantalla)

Alicia ya se ha visto involucrada en fuertes conflictos anteriormente, hace unos días explotó en contra de Celia Lora, a quien dijo no aguantar más. Según la venezolana, su compañera había hablado mal de ella a sus espaldas, por lo que expresó que no lo seguiría permitiendo:

“Como le vuelva a escuchar decir una madre mía le voy a voltear la cara de una cachetada para que me aprenda a respetar. Le traigo unas ganas que no te imaginas”, aseguró Machado a uno de sus compañeros.

“Yo me imagino que en Santa Martha no se portaba así, porque me imagino que rápido la ponían así. Ahí sí la ponen pero así. Porque atropelló a alguien y lo mató. Me va a respetar. A ver si tiene los cojon**. A mí me respeta la huev*** esta”, sentenció la venezolana haciendo referencia al encarcelamiento de Celia hace 11 años, cuando se le capturó después de haber estado involucrada en un accidente de tránsito.

Alicia ha manifestado su enojo y desaprobación por varias de sus compañeras en el reality, la última de ellas fue Manelyk, a quien acusó de intentar trastabillarla al conquistar a uno de sus aliados para desestabilizar y debilitar su grupo.

