Cuales fueron las incómodas situaciones que Gaby Spanic vivió al grabar escenas sexuales en telenovelas

Gaby Spanic contó algunos secretos de las escenas sexuales (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

Gaby Spanic ha dado de que hablar durante su estancia en La Casa de los Famosos y en esta ocasión, no fue la excepción pues decidió revelar cómo es que viven las escenas sexuales que suele tener que realizar durante las telenovelas.

Fue en una plática con Mane, donde la actriz mencionó que, a pesar de los años, la situación no dejaba de ser incómoda para ella.

“Tienes que actuarle, a veces te pones nerviosa en las escenas de cama y sin querer se siente aquello del hombre porque hay hombres que se pueden controlar y otros que no”, dijo Spanic.

Ante esto, Manelyk le preguntó que en un momento así, cuál era la reacción de ellos. A lo que Gaby destacó que en general resultaba una situación vergonzosa para ambas partes.

La venezolana comentó que existieron momentos donde se sintió rara (Foto: @gabyspanictv/Instagram)

“Les da pena y a mí también, porque se siente que aquella cosa... tú sabes. Total”, remarcó.

Por parte de la actriz ella destacó que, a pesar de ser escenas complicadas y que para algunos podrían evocar ciertas emociones, eso no era algo que le sucediera.

“Yo no siento nada, estoy tan nerviosa que no siento. (Hago) todo lo que me marque el director y siempre sin lengua”, recalcó.

Mane le cuestionó también como era que funcionaban los besos en televisión y si todos eran igual de apasionados.

“Hay actores que se dan besos con lengua. Se habla, se ponen de acuerdo antes. Yo nunca he besado, ni con mi ex esposo que hicimos una novela juntos, nunca me metió la lengua y yo a él, porque se ve feo, se ve grotesco. Y tú sabes cuando le están metiendo la lengua a alguien porque se ve esto (señaló algo en su garganta) metido”, reveló Spanic a la ex Acapulco Shore.

Hace una semana, Gaby se vio envuelta en una fuerte discusión con Alicia Machado. En esa ocasión Spanic fungió como la líder de la casa, lo que le otorgó el poder de salvar a alguno de sus compañeros de la eliminación, por lo que Alicia Machado creyó que sería ella quien estaría fuera de riesgo, pues antes de entrar al reality habían acordado ayudarse la una a la otra, pero la actriz decidió salvar a Celia Lora, lo cual causó la ira de la ex modelo.

Al enterarse de lo sucedido, Alicia arremetió en contra de su amiga, a quien llamó “traicionera”, lo cual marcó el inicio de una enemistad entre las dos venezolanas.

Spanic tuvo una íntima plática con Mane (Foto: captura de pantalla)

Hace unas horas se reveló un video en el cual se pudo ver una acalorada discusión entre ambas, la cual tuvo como consecuencia la emisión de fuertes insultos por parte de Alicia Machado en contra de su antigua amiga.

En el video aparecieron ambas participantes del reality en la cocina de la casa junto a varios de sus compañeros. La discusión comenzó después de que Gaby pidió higiene por parte de Alicia, por lo que los ánimos se calentaron.

“Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo Gaby a su compañera, quien respondió de la siguiente manera:

“Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pende****, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”, afirmó Alicia en un fuerte tono.

SEGUIR LEYENDO