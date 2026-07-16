25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

La 25.ª edición de MACABRO FICH reúne en 20 sedes de la Ciudad de México un programa que incluye el premier de El Heladero con Eli Roth. (Macabro Film Festival)

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, MACABRO FICH, celebra 25 años de programación de género con una edición ampliada que suma funciones especiales, su primera incursión en el gaming y un día dedicado a la inteligencia artificial. La edición número 25 se realiza del 12 al 23 de agosto de 2026 en 20 sedes de la Ciudad de México, con actividades que van del cine de terror clásico a los videojuegos independientes de horror.

Macabro FICH estrena “El Heladero” con Eli Roth en función gratuita

La cinta El Heladero, protagonizada por Ari Millen, Benjamin Byron Davis y Eli Roth, llega al festival como premier en colaboración con Diamond Films. La película transcurre en un pueblo veraniego que cae en caos cuando un heladero reparte helados con consecuencias aterradoras. La función es gratuita; las invitaciones se distribuyen por las redes sociales del festival.

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La edición 2026 de Macabro abre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" con el filme vasco Gaua, tres veces nominado en los Premios Goya, y conmemora su aniversario con un archivo gráfico expuesto en el Museo Mexicano del Diseño. (Macabro)

“¿Quién puede matar a un niño?” el clásico regresa a la pantalla 50 años después

El clásico del director español Narciso Ibáñez Serrador vuelve en colaboración con el Festival Caostica. La cinta narra la historia de Tom y Emily, una pareja inglesa que llega a un pueblo donde los únicos habitantes son niños que los observan en silencio. La función es única: miércoles 19 de agosto en la Cineteca Nacional México.

Ibáñez Serrador ya era figura del género antes del filme, con la serie televisiva Historias para no dormir y la película La residencia. El regreso de ¿Quién puede matar a un niño? a la cartelera mexicana llega avalado por su lugar en la historia de la cinematografía española de género.

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La Noche del True Crime debuta en MACABRO con el documental “Altona”

El festival de cine de horror más antiguo de México presenta estrenos, documentales de crímenes, cine generado con inteligencia artificial y su primera participación en la Feria Geek con ocho títulos independientes de terror. (Facebook Macabro Film Festival)

Por primera vez en sus 25 años, el festival presenta una experiencia dedicada al true crime. La Noche del True Crime arranca con Altona, el debut cinematográfico de los hermanos Affolter, que combina animación con testimonios inéditos sobre un ataque que devastó a una comunidad. La pregunta que articula el documental: ¿se puede perdonar lo que nunca olvidarás?

La cita es el martes 18 de agosto en el Museo Casa de Carranza, con entrada libre. El formato busca reflexionar sobre por qué los documentales de crímenes reales conectan con el público y qué variantes existen dentro del género.

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Día IA en el Centro de Cultura Digital: cine hecho con inteligencia artificial

El 20 de agosto, el Centro de Cultura Digital alberga el primer Día IA de MACABRO FICH, con entrada libre. El programa incluye una masterclass del cineasta español José Texeira, la exhibición de Memoria Lacerada —segunda película del director mexicano Lex Ortega realizada con inteligencia artificial— y el cortometraje Margoth et Kassandra del también mexicano León Landazuri.

La jornada propone el visionado, el diálogo y la reflexión sobre los avances de esta tecnología aplicada al cine de género.

MACABRO en la Feria Geek: ocho videojuegos independientes de horror

MACABRO FICH celebra un cuarto de siglo con una selección de videojuegos de terror para nuevos públicos. (Macabro Film Festival)

En el marco del aniversario, MACABRO FICH cruza por primera vez hacia los videojuegos con una selección de ocho propuestas independientes de horror presentadas en la Feria Geek, con el apoyo de Asus y Masamune.

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La selección incluye Call of the Elder Gods, secuela del galardonado Call of the Sea de 2020, donde los jugadores resuelven rompecabezas en primera persona desde Nueva Inglaterra hasta el desierto australiano. También figura Welcome to Elderfield, un RPG de granja con mecánicas cotidianas que esconden una ambientación perturbadora.

Neve plantea un thriller retrofuturista en el que la capitana Jasmina debe guiar a su tripulación desde una cápsula de criogenia con la ayuda de una inteligencia artificial sospechosa. Ground Zero sitúa a dos agentes —una coreana y un canadiense— en una Corea del Sur devastada por un meteorito. Grime II retoma el universo de acción de su antecesor con nuevos territorios y sistemas de combate.

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Completan la selección Luna Abyss II, Hordes of Hunger y Subversive Memories, este último inspirado en los survival horror de la generación PlayStation 1, con exploración de pasillos oscuros, gestión de recursos y una linterna de pilas limitadas como único recurso contra las sombras.