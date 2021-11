Farina Chaparro agradeció a Alicia Machado por hablar sobre agresiones de José Manuel Figueroa

Fotos: Facebook/Farina Chaparro // Cuartoscuro // Instagram@machadooficial

En medio de una nueva polémica tras las declaraciones que hizo Alicia Machado en donde dejó entrever que sufrió de violencia por parte de José Manuel Figueroa, la modelo Farina Chaparro agradeció a la ex reina de belleza por haber hablado públicamente sobre los abusos que sufrió.

Antes de que llegara a su fin La Casa de los Famosos, Alicia Machado habló acerca de una relación que tuvo con una celebridad, y detalló que sufrió de violencia por parte de su pareja, pues dijo: “Hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón. La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer”.

Pese a que la ex Miss Universo no reveló la identidad de la persona sobre la que estaba hablando, internautas dedujeron que los abusos fueron por parte de José Manuel Figueroa, pues la actriz dijo que una guitarra resultó rota en el momento en que la agredió, además de que en entrevistas pasadas ella ya había dicho que su relación fue violenta.

Alicia reveló en "La casa de los famosos" las agresiones que sufrió por parte de una de sus parejas (Foto: Captura/Ventaneando)

Alicia aseguró que esa fue la única vez que su pareja la agredió, pero fue porque ella logró detenerlo, defendiéndose, y es por ello que “no le quedaron ganas” a él de continuar agrediéndola.

Farina Chaparro utilizó sus redes sociales para agradecer a Alicia el haber hablado públicamente de lo que sucedió para evidenciar el comportamiento de su ex pareja, pero también habría confirmado que la historia de Alicia fue protagonizada por Figueroa, pues también mencionó la guitarra rota.

“Gracias, Alicia Machado por ese comentario en vivo. Aún sin nombres. Esa guitarra rota aún está en el closet. Supongo que la versión no fue la misma que me contaron cuando todo era miel. Hasta que en mi presencia hubo también tantas guitarras rotas”, dijo Chaparro en un video.

La modelo agregó que actualmente ella no puede dar más declaraciones acerca de su situación legal debido a las denuncias que continúan en proceso, pero las declaraciones de la venezolana ayudarían a hacer que el público conozca el tipo de persona que es el cantante.

Farina Chaparro, la modelo que denunció a Figueroa, agradeció a Alicia evidenciar su experiencia (Foto: Facebook/Farina Chaparro (Top Model) // Instagram @absolutamente.josemanfigueroa)

Y es que las acusaciones en contra del hijo de Joan Sebastian comenzaron el pasado junio, cuando el mismo José Manuel compartió una serie de videos en donde Farina lo señalaba por haberla golpeado y dejar varias moraduras por su cuerpo, las cuales confirmarían las agresiones.

A los pocos días, Chaparro anunció que lo denunciaría por violencia familiar, pero el intérprete de Expulsado del paraíso respondió que se trataba de un intento de extorsión y que, además, el proceso legal no podría ser “familiar” porque ellos no eran pareja.

Pese a sus declaraciones, las investigaciones están en curso y la modelo logró que se la Fiscalía General de la República solicitara que se sometiera a varias pruebas para comprobar el abuso sufrido por parte de Figueroa.

El cantante negó todas las acusaciones ante los medios (Foto: Instagram/@_ josemanfigueroa)

El representante legal de la modelo declaró que también se habían proporcionado una gran cantidad de pruebas en contra del cantante, la mayoría en video, los cuales habrían retratado cómo fue agredida Farina mientras fue pareja de José Manuel.

Además de la denuncia de Farina, Figueroa afronta otra querella por presuntas amenazas de muerte hacia Efraín Vergara, quien habría sido su amigo, y hacia la familia de éste.

El hijo de Joan Sebastian hasta el momento no ha hecho declaraciones respecto a las acusaciones que hizo Alicia Machado, asimismo, ha decidido no hablar acerca de los procesos legales que afronta.

