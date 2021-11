Cancelaron show de Carlos Ballarta en Celaya por inseguridad y violencia

Carlos Ballarta el famoso comediante (Foto: Instagram)

El comediante Carlos Ballarta canceló su show que ofrecería en Celaya debido a la inseguridad y violencia en dicho estado. “Esto desafortunadamente sí es real, vivimos días aciagos: nos azota la inseguridad y el COVID. Pero salió el nuevo tráiler de Spider-Man”, comunicó el standupero a través de su cuenta oficial de Facebook.

Su presentación estaba prevista en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, las personas que adquirieron los boletos podrán pedir su dinero de vuelta, mediante la página de E-Ticket.

El comediante compartió una serie de fotos donde viene el aviso por parte de la página antes mencionada. “La presentación de Carlos Ballarta y su show Rebelde Comodino programado para el 17 de noviembre ha sido cancelada”, por lo que el famoso decidió publicar una imagen del superhéroe sin dejar de lado su característico sentido del humor.

Dividió opiniones en redes sociales y algunos se mostraron inconformes, mientras otros lo tomaron con calma y con un poco de sentido del humor. “Celaya no está tan peligroso, que no sepas esquivar balazos es otra cosa”, “Chale, no sé si tomarlo como broma o realidad”, “Un showsazo mano, ¡Que lastima! Aguanten los cancelados, un día les tocara ver al divo de Chicoloapan”, “Hace unos días tuvimos en el estado un importante evento deportivo, que fue todo un éxito y transcurrió en excelentes condiciones”, “Ya será para la otra, ni modo”, entre otros.

El comediante también anunció su cancelación de su presentación en Querétaro (Foto: Facebook)

El comediante aprovechó el mismo post para comunicar que otra de sus presentaciones también se anuló pero por una situación completamente diferente, esto debido a que el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez no cumple con las medidas de seguridad sanitaria que requiere el estado.

Diferentes usuarios lo cuestionaron, ya que le explicaron que en ese mismo lugar ya se llevaron a cabo varios conciertos sin ningún problema, a lo que Carlos respondió: “Lamentablemente en ese recinto ya se han cancelado varios eventos y no podemos arriesgarnos a que nos cancelen un día antes como a los otros”.

Otros internautas sacaron sus propias conclusiones y aseguraron que les parecía muy raro lo de Celaya y Querétaro porque otros comediantes no cancelaron como “Chuponcito” y la “India Yuridia” . Piensan que se trató de que el famoso no quería visitar dichos lugares o que simplemente no vendió todos los boletos.





*Información en desarrollo