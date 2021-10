Estefanía Veloz se sumó a Carlos Ballarta contra Chespirito: “Instrumento de la dictadura”

Fue en el programa 'Versión extendida' donde Ballarta explicó su punto de vista contra Chespirito (Fotos: Instagram @ballartavaleverga/@estefaniavloz//Cuartoscuro)

Este de 22 de octubre fue compartida en el canal de YouTube de Tenoch Huerta una nueva emisión de su programa Versión extendida, que presentó una conversación entre sus conductores Estefanía Veloz y Pancho Parra con el standupero y también conductor Carlos Ballarta.

Por casi una hora se tocaron diversos temas relacionados con México y su contexto social, como la corrupción del país ligada a los partidos políticos, hasta finalmente llegar al tema de la comedia nacional, tópico en el que salió a relucir el nombre de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Fue Pancho Parra quien señaló que el fallecido actor y dramaturgo había gozado de especial éxito en los países gobernados por dictaduras, como fue Chile en los años setenta del siglo pasado.

Junto a Estefanía Veloz y Pancho Parra, Tenoch Huerta conduce su programa de YouTube (Foto: captura de pantalla de YouTube "Versión Extendida con Tenoch Huerta").

“Era un tipo de humor donde el cuestionamiento es muy noble, y no es, no quiero decir pastelazo, porque no es comedia de pastelazo, pero no es un humor que te permita cuestionar un status quo (…)”, puso sobre la mesa el presentador, a lo que Ballarta fue más allá asegurando que, aunque la comedia no tiene la responsabilidad de educar, ni hacer reflexionar, el personaje en cuestión estaba ligado con el poder.

“Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejo ver a mi hijo es esa pendejada, la neta”. Dicho comentario llamó la atención del conductor, y así fue como Ballarta explicó su punto.

“No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado. Y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes.

Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito”.

El standupero expuso la cercanía de Roberto Gómez con el expresidente chileno Augusto Pinochet (Fotos: @ballartavaleverga / Archivo)

Las declaraciones del polémico standupero resonaron en redes sociales, donde la opinión se polarizó, pues mientras algunos secundaron la percepción de Ballarta, otros se mostraron molestos al considerar que el recordado humorista fue una figura importante en su infancia y en la de varias generaciones de latinoamericanos.

Ahora fue Estefanía Veloz, co-conductora del programa- quien avivó el fuego en Twitter al respaldar lo dicho por el comediante: “Veo molestias por lo que Carlos Ballarta dijo de Chespirito. Tiene razón, Chespirito fue un instrumento de la dictadura chilena y argentina, además era un promotor antiderechos. En 1977 hizo un show en el centro de tortura de Santiago durante la dictadura militar”, escribió.

La abogada adjuntó su mensaje con una antigua fotografía en blanco y negro donde aparece Chespirito sobre el escenario ante una multitud, junto a Ramón Valdés y Rubén Aguirre.

Chespirito y su compañía actuando en el estadio nacional de Chile, durante el gobierno pinochetista (Foto: Twitter)

Dicho comentario generó una amplia discusión en la red social, y con mensajes como estos, la conversación giró en torno al tema:

‘’Yo sé de gente que se presta para hacer shows en Televisa y no hacen ni gestos’', ‘’Me da pena que Chespirito sea tan famoso en Latinoamérica, pero es que acá desde que era niño se sabía que era un programa bobo, pero en otros lados los tienen como dioses, nada más ver el fenómeno de Don Ramón en Brasil’’, ‘’Eran otros tiempos, hace más de cuarenta años. Totalmente irrelevante el día de hoy’', ‘’No creo que sea un adoctrinamiento hacia la pobreza, ese era el contexto de la mayoría cuando inició el show. Repito SHOW’'.

Estefanía también se ha mostrado como una abanderada de la causa feminista (Foto: Instagram/@estefaniavloz)

Sin replicar los comentarios recibidos, Veloz remató contundente con un nuevo tuit: “Chespirito y Vargas Llosa son ideológicamente la misma persona, pero mínimo el segundo sí escribía chido”.

