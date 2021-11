Murió el luchador Estrella Blanca, también conocido como “El Santo Poblano”

(Foto: @CelebFallecidas/Twitter)

El legendario luchador Estrella Blanca perdió la vida el pasado lunes a los 83 años de edad. El atleta mexicano brilló sobre el ring durante la década de los 50 y se ganó el cariño del público gracias a sus inigualables combates, su mítica personalidad y su espectacular traje.

Desde su cuenta de Twitter, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer el lamentable deceso de Estrella Blanca, uno de los luchadores mexicanos que conmocionó a la afición con sus espectaculares peleas durante la época de apogeo del deporte mexicano, pues en aquellos años figuraban sobre el ring El Santo, Blue Demon, Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, Murciélago Velázquez, entre muchos otros.

“El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario luchador Estrella Blanca, gladiador que fue una gran figura durante décadas en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, principalmente en la Arena Puebla”, así lo dio a conocer el CMLL en Twitter.

(Captura: @CMLL_OFICIAL/Twitter)

Hasta el momento se desconocen las causas de la lamentable pérdida y la noticia conmocionó al público en general, pues una de las estrellas más sobresalientes de la lucha libre se apagó, pero sin lugar a dudas, su huella perdurará en la historia del conocido deporte nacional.

El hijo del Santo extendió sus condolencias para la familia del luchador a través de sus redes sociales. El oriundo de la Ciudad de México compartió un sentido mensaje en honor a su famoso colega junto a una valiosa fotografía del recuerdo en donde los dos atletas mexicanos posaron para la cámara con sus espectaculares máscaras.

“Lamento profundamente el fallecimiento del carismático y gran luchador Estrella Blanca. Descanse en Paz”, escribió en Instagram.

Al instante, la caja de comentarios se llenó con condolencias y mensajes de cariño para el fallecido luchador mexicano, quien durante aproximadamente 40 años destacó sobre el ring en Puebla.

(Captura: @elhijodelsanto_oficial/Instagram)

“Un gran luchador y excelente persona”, “Una tristeza embarga la lucha libre con esta pérdida, lamento de corazón su partida y que descanse en paz”, “Hasta siempre al Santo Poblano... Estrella Blanca”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los aficionados en la publicación.

A manera de recuerdo, El hijo del Santo también compartió un fragmento de la entrevista que le hizo a Estrella Blanca hace algunos años. En la charla, el fallecido luchador relató cómo fue para él convivir con El Santo, afamado atleta mexicano que además de ser considerado una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana, también formó parte del cine nacional con películas como El Santo contra las momias de Guanajuato y El Santo contra las mujeres vampiro.

“Yo siempre lo admiré, cuando él murió yo lloré porque era mi ídolo, es mi ídolo y ojalá que nos encontremos allá nos encontremos un día”, declaró Estrella Blanca. “Ojalá que falte mucho para eso”, continuó El hijo del Santo en el video que recuperó en su canal de YouTube El Hijo del Santo HDS

luchador El Santo (Foto: Twitter@cronicabanqueta)

En aquella ocasión, Estrella Blanca presumió que tenía en su posesión un tesoro muy valioso, una máscara que le regaló El Santo en 1957. Además de ser considerada una reliquia, el luchador explicó que tenía un especial significado para él, pues recordó que el originario de Tulancingo, Hidalgo le ofreció su ayuda al inicio de su carrera.

“Porque él me dio la mano, yo no sabía. Cuando fui a luchar a Frontón México, en la Arena Escandón, me dijeron: ´Tu estás programado y vas a ir´. Tuvieron que pasar como 10 años para que yo supiera quién me había recomendado, El Santo, ´El enmascarado de plata´ me recomendó”, recordó con nostalgia Estrella Blanca.

