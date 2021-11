Luis de Alba recordó anécdotas de Carmen Salinas: “40 años trabajando juntos”

Luis de Alba y Carmen Salinas compartieron créditos en la obra "Y que nos coge la pandemia...como anillo al dedo" (Fotos: Instagram/@luisdealbaoficial/@carmensalinas_56)

Tras darse a conocer la noticia del estado de salud en el que se encuentra Carmen Salinas, quien sufrió un derrame cerebral en su domicilio, motivo por el cual permanece en estado de coma en el hospital, grandes figuras del espectáculo se han sumado en el clamor por su mejoría.

Ha sido uno de sus grandes amigos del gremio, el actor Luis de Alba, quien pidió al público que eleve sus oraciones en favor de Carmen, con quien recientemente trabajó en la obra Y que nos coge la pandemia...como anillo al dedo.

El veterano comediante recordó algunas anécdotas vividas al lado de Salinas, y destacó lo devota que es a la religión católica, lo que le da una razón más para pedir por su salud de manera colectiva.

Luis de Alba destacó la gran amistad que lo une con Salinas (Foto: Twitter)

Luis de Alba reveló que dada su condición médica, no le fue permitido trasladarse a la Ciudad de México para intentar ver a su gran amiga, quien permanece en terapia intensiva, además destapó que se puso en contacto con uno de los hermanos de la también productora teatral, a quien le expresó su total apoyo en estos duros momentos.

“Yo quería viajar a México para ver a Carmen, pero no puedo viajar, no me permite el doctor a viajar. Entonces yo me uno a la cadena de oración para Carmen y le pido al público, por favor oren, porque la oración de millones de personas es poderosa, tenemos que hacer una cadena de amor por ella”, pidió el actor en entrevista con el programa De primera mano.

El famoso cómico narró también que en las funciones teatrales donde alternó con Carmen, ésta siempre reunía a todo el elenco para elevar una oración para que la función se desarrollara exitosamente. De Alba recordó que ha actuado en muchas películas al lado de la exdiputada federal, esto debido a que ella siempre pedía que él fuera incluido en el proyecto.

El actor cómico sufrió una fractura ósea hace unos meses, y Carmen lo apoyó económicamente Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar que Luis de Alba y Carmen Salinas coincidieron en algunas cintas del llamado cine de ficheras. Los actores con dotes humorísticos formaron parte de títulos como Las cariñosas, La pulquería y Las modelos de desnudos. Durante los 70 las celebridades se conocieron y formaron una amistad inigualable, al día de hoy vigente.

“Cuarenta años de que trabajamos juntos, la primera vez en el Teatro Blanquita, ahí la conocí y en las películas que trabajamos juntos la contrataban a ella. Hicimos una pareja con el Sargento Tlacoyo, Juan Camaney, Maclovio y muchas de las películas que ella salía de Corcholata, la pareja de ella era yo”, recordó.

La generosidad de Carmen es algo que también destacó el famoso comediante detrás de personajes como El Pirruris y El ratón Crispín, pues comentó que hace unos meses, cuando él requirió apoyo económico tras haberse caído y fracturado la cadera, Salinas le realizó un depósito para ayudar en su cuenta y así pudiera rehabilitarse tranquilamente.

“Cuando salí del quirófano me dijo mi mujer: ‘Oye, habló Carmen Salinas y te mandó dinero, 50 mil pesos’. Yo le dije: ‘Le hubieras dicho que gracias, pero no era necesario’. Fue la primera que mandó dinero y casi a diario hablaba para ver cómo iba yo”, recordó el actor de 76 años.

Lyn May fue muy criticada por acudir al hospital donde permanece Carmen Salinas (Foto: Cuartoscuro)

De Alba se pronunció también en cuanto a las visitas hospitalarias a la actriz, quien no puede ser visitada por otras personas que no sean su sobrino Gustavo Briones y su nieta, Carmen Plascencia. Y aunque no dijo nombre, podría haber aludido a Lyn May quien recientemente intentó ingresar al área de terapia intensiva para ver a la productora de Aventurera. Esta situación le valió duras críticas a la vedette acapulqueña, quien acudió al hospital StarMédica de la colonia Roma, en la Ciudad de México, con un vestido de noche.

“Están yendo gentes que van a hacer publicidad, ¿para qué van si no la pueden ver? Saben que están en todos los medios y que son muy amigos, que sufren mucho. Sabía que no iba a poder verla, se iba a armar el alboroto, está en coma”, comentó.

