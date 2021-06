Sarah Jessica Parker dio una pequeña probada del regreso de “Sex and The City”

Sarah Jessica Parker compartió una imagen con Cynthia Nixon y Kristin Davis (Foto: Archivo)

Con una simple fotografía en Nueva York, Sarah Jessica Parker causó un frenesí en los fanáticos de la serie Sex and The City. Esto debido a que compartió una imagen con Cynthia Nixon y Kristin Davis en su cuenta de Instagram.

La intérprete de la icónica Carrie Bradshaw publicó una imagen de las tres actrices juntas y explicó que acababan de salir de la primera lectura de los nuevos episodios de la serie.

“Juntas de nuevo. [Salimos] de la lectura de nuestros primeros episodios. Junto a todos los muchachos y nuestros miembros más nuevos del elenco. Fue como un helado”, escribió la actriz.

Por su parte, Nixon, quien le dio vida a Miranda Hobbes en el show de HBO, compartió la misma instantánea en su cuenta de Instagram y también escribió un pequeño mensaje.

Las actrices ya comenzaron la producción de la nueva serie para HBO Max (Foto: Instagram/sarahjessicaparker)

“La amistad nunca pasa de moda”, expresó la actriz. Además, acompañó la oración con un el hashtag #AndJustLikeThat, que se traduce a “Y así de simple”, una de las líneas que repetía el personaje de Carrie y el título de la nueva aventura.

Unas cuantas horas antes, Parker también compartió en su red social imágenes de los guiones en la primera lectura de mesa del show, acompañados de los nombres de los actores que participarán en los episodios.

Además de las tres principales actrices, se mostraron los nombres de Chris Noth, quien interpreta a John James “Mr. Big” Preston, Willie Garson quien es Stanford Blatch, Mario Cantone quien repetirá el papel de Anthony Marantino y finalmente una adición al elenco: Sara Ramirez (de Grey’s Anatomy), en el personaje de Che Diaz.

La ambiciosa continuación

El pasado 11 de enero se dio a conocer que HBO regresaría a uno de sus clásicos de los 90: Sex and The City. La serie limitada consistirá de diez capítulos de media hora. Michael Patrick King será el productor ejecutivo junto con Parker, Nixon y Davis.

Parker compartió los guiones de sus compañeros (Foto: Instagram/sarahjessicaparker)

Parker ya confirmó en las redes que el personaje de Cattrall no estará en en programa. La plataforma digital detalló en un comunicado que And Just Like That... explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad en sus 50 años” de Carrie, Miranda y Charlotte.

Aunado a esto, la revista Variety reveló que Parker, Nixon y Davis van a ganar más de USD 1 millón por episodio en la nueva temporada de Sex and the City.

La nueva aventura televisiva tendrá como principal novedad la ausencia de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones en el programa. Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, es muy posible que la no participación de Cattrall se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Parker.

Dada la naturaleza de alto perfil del proyecto, el salario de las tres estrellas no es una sorpresa. Ganar esa cifra por episodio se ha convertido en algo común para muchas estrellas del cine que han pasado a la pantalla chica. Celebridades como Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart, Reese Witherspoon y Kerry Washington se encuentran entre los artistas que recientemente obtuvieron esos salarios por sus papeles en producciones importantes en plataformas como Amazon Prime, Netflix o Hulu.

La nueva producción contará con 10 capítulos (Foto: Archivo)

La serie original fue creada por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas hasta 2004. Esta producción televisiva triunfó entre el público y la crítica, se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker.

