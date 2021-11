Fans alertan por ausencia de Carmen Muñoz en TV Azteca

La famosa levantó sospechas con sus seguidores por no aparecer en diferentes programas (Foto: Twitter)

Los fans de Carmen Muñoz se vieron preocupados por la repentina desaparición de la famosa en algunos de sus programas, donde normalmente conduce en TV Azteca.

En la última semana, Carmen se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que miles de usuarios se presentaran ante diferentes cuestiones, la principal fue de que en donde se encontraba la famosa y cuales eran las razones de su ausencia en Al Extremo, programa en el que es una de las conductoras principales para el público.

Lo que más llamó la atención fue que desde un inicio Carmen estaba contemplada como una de las presentadoras de los Premios de la Radio 2021, siendo ella junto con el Capi Pérez los principales difusores del evento pero a la hora de la premiación, Muñoz no apareció ni siquiera como conductora auxiliar, esto generó muchas dudas entre los fans, pues su usencia repentina fue muy extraña.

Algunos piensan que nada más se fue de vacaciones, otros que puede estar enferma pero otros creen que pudo haber sido vetada. Hasta el momento no hay nada oficial, pues ni el canal ni la misma Carmen Muñoz han pronunciado al respecto.

Carmen Muñoz iba a ser conductora en los Premios de la Radio 2021 (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

Algunos de los comentarios de los internautas que más resaltaron fueron: “¿Y ahora por qué no te hemos visto en Al Extremo”, “Se te extraña”, “¿Por qué no te vimos en los Premios de la Radio?”, “¿Dónde estás?”, “Haces mucha falta”, “Los premios no fueron lo mismo sin ti”, “Cuéntanos lo que pasa”, “¿Dónde está mi conductora favorita de todas las redes?”, “Espero que te encuentres bien”, entre otros.

Cabe resaltar que Carmen aún tiene en la descripción de su cuenta oficial de Instagram: “Conductora de Al extremo y en Azteca uno”, por lo que dio a entender que sigue siendo parte de la televisora del Ajusco.

Con el paso de los años Carmen Muñoz se ha consolidado como una de las conductoras favoritas de Tv Azteca gracias al incuestionable talento que tiene para conducir diversos programas, la mayoría de ellos dedicados al entretenimiento.

La presentadora alcanzó gran parte de su fama después de brillar como presentadora del reality show Enamorándonos; más tarde pasó a formar parte de Al Extremo y es invitada recurrente a Venga La Alegría, uno de los principales programas de la televisora antes mencionada.

Carmen también es conocida por algunas de sus participaciones en "Venga la Alegría" (Foto: Instagram/@carmenmoficial)

La famosa también es colaboradora esencial de diversas transmisiones especiales, pues ha aparecido como conductora en el Día de la Independencia, Día de Muertos y fiesta de Fin de Año.

Otra de las cosas importantes en su carrera fue su reciente libro Dale like al amor, donde reunió tips, sugerencias e historias con las que se puede identificar quien lo lea. Además de historias de amor y desamor, también escribió sobre algunas recomendaciones para curar un corazón roto o incluso como encontrar placer.

“Cuando ya estás con una pareja, saber cómo ir en el mismo barco, cuándo estás enamorado del amor; entonces, es saber identificar esas emociones, pero también si van por el mismo camino y finalmente si es la persona que quieres en tu vida”, expresó la conductora en una entrevista.

