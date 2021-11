Alex Marin, el productor de videos íntimos que tiene una esposa y dos novias

Alex Marin se ha vuelto muy famoso por tener una relación "poliamorosa" con su esposa y dos novias (Foto: Instagram/@alexmarinmex)

Hace unas semanas el productor de videos y shows íntimos Alex Marin estuvo con su esposa Mia Marin y sus dos novias, Yamileth Ramírez y Giselle Montes, en el programa De noche conducido por el famoso Yordi Rosado.

El joven es muy conocido por su relación “poliamorosa” y en entrevista con Yordi reconoció mantener tres relaciones con tres mujeres diferentes, quienes accedieron a compartirlo con tal de permanecer a su lado y hasta hicieron un trato de siempre tener buena comunicación sobre todo si alguna otra mujer se suma.

El público y el equipo del programa se sorprendieron tras su visita pero también porque Alex Marin confesó tener una hija de un año con Giselle Montes, situación que fue aprobada por Mia y hasta lo planearon los tres desde un tiempo atrás.

Aunque Giselle piensa que su relación es un tema muy complicado para explicarle a su hija y a cualquier niño. “Va a ser algo difícil de explicarle, va a crecer con la idea de que en la cama de su papá hay tres mujeres. No se me hace muy educativo para mi niña pero tampoco es algo malo y va a ser muy impresionante cuando se entere”, relató Montes.

Giselle confesó que la relación que mantienen es algo complicado de explicarle a su hija (Foto: Instagram/@denocheconyordi)

Antes la interrogante de Yordi, Mia respondió que ellas no pueden tener más novios ni pueden involucrarse sentimentalmente con otras personas, ya que eso quedó fuera del acuerdo. “Nosotras no podemos tener otro amor porque anteriormente tuvimos malas experiencias, intentaron estafarme y de hecho me robaron varias cosas”, dijo la esposa de Alex.

Alex confesó que se encuentra enamorado de las tres y que a las tres les da exactamente la misma atención. “Sería muy complejo compartirlas sentimentalmente, yo las puedo ver con otros hombres realizando escenas íntimas pero por trabajo, esa es la única manera en la que yo accedo”, señaló Marin, quien tiene su propia productora de cine para adultos.

Alex se volvió tendencia en redes sociales después de dicha entrevista y recibió comentarios similares en Instagram donde tiene más de 140 mil seguidores. “Te amo Alex Marin”, “Quisiera ser como tú”, “Ojalá fuera una de tus novias”, “Alex el siguiente presidente de México”, “Eres el hombre con más suerte en el mundo”, fueron algunas de las palabras que los usuarios le escribieron.

Al finalizar Yordi dio su punto de vista y reveló que él no tendría una relación similar pero respeta las preferencias de las personas: “Lo más importante es no juzgar el formato de cada quien, en ningún momento hice las preguntas por enjuiciar simplemente por comunicar a la gente. Esto es algo completamente nuevo para varios y espero que sigan siendo muy felices”, agregó.

Los 4 han establecido diferentes acuerdos para seguir juntos (Foto: Instagram/alexmarinmex)

Es importante mencionar que Marin es ingeniero en sistemas, hace aproximadamente 9 años se dedicaba a trabajar todo el día en un local en Guadalajara, donde arreglaba celulares, computadoras y tabletas. En aquel entonces conoció a su ahora esposa Mia con 17 años de edad y tiempo después de contraer nupcias platicaron sobre el poliamor, conforme pasó el tiempo decidieron incluir dos personas a una nueva relación.

Años más tarde estuvieron envueltos en una fuerte polémica por grabar videos para adultos en diferentes lugares públicos, uno de ellos fue en el Cañón del Sumidero en Chiapas, el cual se difundió rápidamente y fueron arrestados por la indignación de las autoridades de la entidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las filmaciones de contenido íntimo “laceran la imagen del icono representativo del orgullo de Chiapas y traspasan los límites de la moral y las buenas costumbres”.

