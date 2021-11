“Mi amigo está muerto”: Roxana Castellanos habló sobre la nueva temporada de “Vecinos”

Tras la terrible muerte de Octavio Ocaña, quien interpretó durante muchos años a “Benito Rivers” en la serie de Vecinos, los actores de la producción ya están listos para el rodaje de la nueva temporada. Sin embargo, no han dejado de mostrar su tristeza por la muerte del actor.

Tal es el caso de Roxana Castellanos, quien en su más reciente encuentro con los medios, recalcó lo difícil que será el volver con la ausencia de Ocaña.

“Va a ser un regreso con muchos sentimientos encontrados por la muerte de Octavio Ocaña, pero mejor tributo no le podemos hacer que regresar al set donde grabamos con él desde que era muy pequeño”, dijo.

Asimismo, dio unos cuantos detalles más sobre el homenaje que se le hará al actor durante estos nuevos episodios del programa transmitido por Televisa.

“Ayer hablé con el productor y se está pensando de qué manera se va a abordar lo que pasó, cómo lo van a manejar entre los productores y escritores , pero seguramente algo bonito será haciéndole un homenaje a nuestro querido Octavio”, mencionó la actriz.

De igual manera, Castellanos ahondó en que durante todo el proceso se ha encontrado en constante comunicación con los más allegados de “Benito”.

Estuve pendiente con Nerea, la novia, con los funerales, y lo que pase después no me importa. A mí lo que me importa es que mi amigo está muerto y no me importa por qué fue o cómo fue