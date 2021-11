J. Balvin y Saúl “Canelo” Álvarez compartieron un “beso”: “Se demuestra con actos el amor”

Fotos: @canelo / @jbalvin

El cantante colombiano J Balvin y el multicampeón mexicano de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez compartieron un tierno momento con sus seguidores de Instagram tras la victoria del Canelo en el ring en contra de Caleb Plant el pasado fin de semana en Las Vegas.

El rapero y el boxeador son grandes amigos y en diversas ocasiones se les ha visto interactuar , pero esta vez el cantante aseguró que la razón por la que el “Canelo” le mandó “un beso de trompita” es porque el púgil tenía miedo de perder una pelea en contra del cantante.

“Me envió un beso porque le dije ‘o te comportas o te acabo en el ring’ y él obviamente me tiene miedo y bueno… NORMAL” , escribió el intérprete de Rojo en su cuenta oficial de Instagram.

El boxeador y el cantante colombiano han compartido una amistad desde hace unos años, la amistad es tran estrecha que el cantante colombiano hizo una aparicipon en la boda del deportista hace unos meses, e, incluso J Balvin llegó a mencionarlo en una de sus canciones.

“Cómo Canelo en el ring, nada me asusta” mencionó J Balvin en uno de sus versos en la canción Ritmo en colaboración con los Black Eyed Peas en el 2019.

Después de esa mención, J Balvin y Saúl Álvarez comenzaron a interactuar públicamente a través de sus redes sociales “J Balvin es una persona muy seria, muy responsable también y me gusta tener amigos así. La verdad que le agradezco mucho, esta es su mercancía de su próxima canción y me pidió que me la pusiera” , escribió el mexicano en sus redes sociales.

Su amistad incluso logró imponer tendencias después de que en Febrero, durante la pelea del Canelo en contra del boxeador turco Avni Yildirim, el boxeador tapatío salió al ring en compañía de su amigo José Balvín, quien interpretó el tema Mi Gente ante el público presente.

Este acto sorpresa enloqueció a los espectadores, quienes se dieron cita esa noche para ver el encuentro del “Canelo” en contra del boxeador turco en Las Vegas.

Incluso se llegó a rumorar que el “Canelo” llegó a actuar de intermediario entre el conflico de J Balvin y el ex vocalista de Calle 13, Residente, esto según información proveniente del programa “El Gordo y la Flaca”

Raúl de Molina explicó que, según la información que llegó a sus oídos a través de una fuente mexicana, el boxeador quiso ayudarle a su amigo, se puso en contacto con el puertorriqueño e intentó calmar las aguas de tal manera en que ambos arreglaran la situación.

“Entonces el embajador fue el campeón mundial de boxeo de México, por esto se arregla todo, lo habían quitado todo y después el padre de J Balvin empieza a poner las cosas que puso en sus redes sociales”, comentó el conductor del programa de espectáculos.

La discusión mediática entre el puertorriqueño y el colombiano se originó a raíz de la publicación de la lista de nominados para los premios Latin Grammy, gala, donde J Balvin expresó mediante sus redes sociales, su descontento con los nombres no figuraron artistas del género urbano.

A pesar de esta mediática pelea entre el intérprete de Mi gente y Residente, la amistad del boxeador mexicano y el cantante colombiano sigue intacta y a pesar de que tienen muy pocas interacciones en público, siguen demostrándose apoyo mutuo.

