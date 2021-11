Cómo Pedro Infante predijo su muerte

Pedro Infante se habría imaginado cuál sería su final (Foto: Instagram/@pedroinfanteidolo)

La muerte de Pedro Infante conmocionó a México pues era el actor y cantante más importante de su época. Surgieron varias teorías de su fallecimiento en las que incluso se aseguró que no había muerto, otros apuntaban a que años atrás el “Ídolo de Guamúchil” habría predicho su muerte, casi con la exactitud con la que sucedió.

Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957, dejando tras de sí un gran legado y una leyenda. Y es que su muerte fue tan repentina que muchos la cuestionaron, pues de un momento a otro se dio la noticia de que, en medio de un vuelo, el avión en el que viajaba se desplomó, impactando con el suelo, provocando la muerte del sinaloense, sus acompañantes y las personas contra las que colisionó.

Algunas personas se negaron a que ese fuera el final del Ídolo de México ya que sus restos fueron encontrados casi incinerados y sólo se le reconoció por una placa de platino que tenía en el cráneo y una esclava de oro.

Blanca Estela, Pedro Infante y Rogelio González habrían escuchado cuál sería su destino por una gitana (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Sin embargo, también fueron recordadas las ocasiones en las que el intérprete de Cien años habría hablado de cómo sería su muerte. Una de las historias apunta a que durante el rodaje de Vuelven los García en 1947 Blanca Estela Pavón, Pedro Infante y Rogelio Antonio González se reunieron durante su descanso.

Mientras los tres amigos convivían, se dieron cuenta de que cerca de donde se encontraban estaba una gitana, lo que llamó la atención principalmente del sinaloense. Él se dirigió a la mujer y sus compañeros, también curiosos, lo acompañaron.

Fue Infante quien le pidió a la gitana que le hablara sobre su futuro. Le extendió la mano y la mujer comenzó a leerla, pero guardó silencio al terminar. Tanto La Chorreada como Rogelio también mostraron sus palmas a la vidente y ella las examinó.

Blanca Estela y Pedro Infante fueron de las parejas favoritas del cine mexicano (Foto: Fundación Televisa)

Cuando finalizó, no quiso decirles nada de lo que había visto, ellos le insistieron porque no pensaron que pudiera ser algo demasiado grave, además de que habían recurrido a la gitana sólo por curiosidad, no porque en verdad creyeran en este tipo de profecías.

Tras las repetidas peticiones de Pedro, la vidente confesó que, según las líneas de las manos de los artistas, los tres morirían pronto en un accidente, donde vio una gran bola de fuego. Los amigos regresaron al rodaje de la película, bromeando sobre lo predicho, aunque en el fondo sentirían temor.

Habría sido Blanca Estela la primera en comprobar la profecía de la gitana. El 26 de septiembre de 1949 la joven actriz falleció en un accidente de avión. Tenía que volar de Oaxaca a la Ciudad de México y, aunque la nave en donde tendría que viajar no despegó, ella encontró la forma de conseguir asientos en otro vuelo.

Los amigos llevaron en sus hombros a Blanca Estela (Foto: Facebook/Jorge Negrete Forever)

Después de serios problemas de visión y un motor disfuncional, el avión se estrelló contra el Pico del Fraile, una formación rocosa del volcán Popocatépetl.

Pedro Infante lloró la muerte de su compañera, entrañable amiga y amor platónico. Llevó junto a Jorge Negrete el féretro desde la entrada de Panteón Jardín hasta el lugar en donde sería sepultada y ahí expresó su tristeza.

Según reportaron los medios, el protagonista de Nosotros los pobres expresó: “Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación”, sellando su destino.

Siete años después, Pedro falleció en el accidente de avión. Se dice que desde la muerte de Blanca, Rogelio tenía pavor a volar, pero siete años después de la muerte de Infante, el 22 de mayo de 1964, falleció después de haber sufrido 11 días antes un desastroso choque contra un tráiler en la autopista Piedras Negras - México.

