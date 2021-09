Cómo Pedro Infante predijo su muerte en el funeral de Blanca Estela Pavón

Pedro Infante sentenció su destino durante el funeral de su amiga Blanca Estela Pavón (Foto: Twitter/@MexicoesCultura)

Pedro Infante y Blanca Estela Pavón fueron símbolo de la llamada Época de oro del cine mexicano al interpretar a una de las parejas protagonistas de las películas Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, fue por ello que una fuerte amistad los enlazó hasta la muerte de ella, momento que el Ídolo de Guamúchil sufrió y por el cual predijo su final.

Blanca Estela Pavón, reconocida por interpretar a La Chorreada y un decena más de personajes en la pantalla grande, falleció cuando tan sólo tenía 23 años de edad, en medio del éxito de su carrera como actriz y cantante.

Pedro Infante es un nombre que siempre se ligó a Blanca Estela debido a que saltó a la fama al actuar junto a él, desde que ella tenía 20 años en Cuando los valientes lloran, con la cual ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz.

El amor entre Pedro Infante y Blanca Estela fue más allá de la pantalla grande y se selló como una gran amistad en la vida real (Foto: Twitter)

Debido a la fama de Infante con las mujeres, se rumoró que su amistad con la joven habría ido mucho más allá, pero esta información en varias ocasiones él la desmintió, asegurando que Pavón sólo fue su amiga, compañera y amor platónico.

El 26 de septiembre de 1949 la actriz tuvo que viajar en avión pues se encontraba en una gira de presentaciones. Pavón tenía que ir de Oaxaca a la Ciudad de México, pero el avión en el que estaba programado su vuelo sufrió una avería y permaneció en tierra.

Blanca, sintiéndose obligada a respetar su agenda, pidió a una pareja de otro vuelo cederle sus lugares a ella y a su papá, quien la acompañaba, y lo logró.

Pedro Infante y Blanca Estela protagonizaron varias de las películas más importantes de sus carreras juntos (Foto: Fundación Televisa)

La aeronave era un Douglas DC-3 que partió a las 12:40 horas. Casi todo en el viaje habría resultado normal, hasta que sobrevolaban Puebla. Según registró la caja negra, el piloto logró establecer contacto con la torre de control hasta ese momento y habló alterado.

Supuestamente habría informado que el vuelo se estaba haciendo por contacto, es decir, no habían tenido apoyo por parte de ninguna señal y, además, tenían una visión muy restringida por el clima de ese día, que también estaba provocando fuertes turbulencias.

Otra versión de los hechos dice que se presentaron fallas en los motores del avión, los cuales provocaron la falta de señales y las turbulencias que derivaron en que se desplomara. Cual sea la versión verdadera, el avión perdió conexión con la torre de control poco antes de estallarse con el Pico del Fraile, una formación rocosa del volcán Popocatépetl.

La noticia sorprendió a los mexicanos y miles de personas lamentaron el deceso de una actriz tan joven y talentosa. Se llegó a decir que a su casa llegaron cientos de personas que se arremolinaban con el fin de darle el último adiós.

Pedro Infante no habría detenido sus lágrimas en el funeral de "La Chorreada" (Foto: Facebook/Jorge Negrete Forever)

A su funeral acudió Pedro Infante, quien ahí dijo que su destino seguramente sería igual, pues según informaron los medios, entre lágrimas el actor dijo: “Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación”. Cinco años después el sinaloense moriría casi de la misma forma que su amiga.

El gran amor fraternal que el intérprete de Pepe el Toro lo llevó a cargar el sarcófago de Pavón en el Panteón Jardín junto a Jorge Negrete.

Tiempo después de su muerte, Infante recordó a La Chorreada y confesó a los medios el pesar que sintió al enterarse de la trágica noticia: “He de confesar que la muerte de Blanca Estela me ha afectado muchísimo, pues nos unían lazos de amistad muy sincera; al conocer la fatal noticia me conmovió tanto, que no pude menos que dejar mis lágrimas caer”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: