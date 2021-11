“Lo mataron como un delincuente”: papá de Octavio Ocaña advirtió que hará todo por lograr justicia

Octavio Pérez aseguró que a los acompañantes de su hijo los obligaron a firmar una declaración que confirmaría que Ocaña se disparó (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Después de que el pasado 29 de octubre falleció Octavio Ocaña en circunstancias que hasta el momento no son claras para su familia, Octavio Pérez, padre del actor, dijo que no está dispuesto a aceptar la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de México porque él tiene otra versión de los hechos.

Esta tarde Octavio Pérez, padre del actor que le dio vida por 16 a Benito Rivers en Vecinos, compartió en entrevista con Azucena Uresti cuáles son sus impresiones acerca de lo sucedido el día de la muerte de su hijo, pues aseguró que él conoce los hechos desde otra perspectiva, la de los acompañantes de su hijo.

Según recuperó la periodista a través de su cuenta de Twitter, Pérez sigue apegándose a la versión de que los policías asesinaron a su hijo. “A mi hijo lo mataron, no hay de otra, lo asesinaron los policías, no hay de otra”, dijo el padre de Ocaña.

Papá de Octavio Ocaña está dispuesto a todo por encontrar la verdad de la muerte de su hijo (Foto: captura de pantalla)

También volvió a asegurar que el actor no iba alcoholizado ni drogado, pero esa ha sido la versión que las autoridades dieron debido a que “los policías le dieron alcance y le dispararon en la cabeza”, señaló. Según el padre de Octavio, a su hijo le querían hacer algo, aunque no sabe qué, y ya que decidió escapar, fue que lo habrían asesinado.

“A mi hijo algo le querían hacer, como no se dejó lo persiguieron y lo mataron como un delincuente”

Agregó que los dos testigos, los cuales ya se sabe que son sus amigos y estaban encargados de cuidar a “Benito”, no declararon que el actor se disparó, sino que los habría obligar a firmar que esa versión de los hechos fue lo que ellos narraron a las autoridades.

“Los dos testigos son amigos míos, amigos de mi hijo... me dijeron que los obligaron a firmar que mi hijo se había disparado”, destapó Pérez.

Aunado a sus reveladoras palabras, que cuestionan el reporte de la Fiscalía, se dijo comprometido con buscar justicia para Octavio, pues está dispuesto a hacer cualquier cosa por que la verdad salga a la luz, incluso si eso significa hacerlo “por las malas”.

Octavio falleció a los 22 años por un impacto de bala en la cabeza (Foto: Twitter/@aledemarino)

Cuestionó los procedimientos que utilizaron los policías no sólo desde que la camioneta se salió de la carretera y detuvieron a los dos acompañantes del actor, sino también la forma en que la escena fue limpiada después. “¿Por qué policías vestidos de civiles fueron a limpiar la escena?”, preguntó el señor Octavio.

Finalmente, señaló que no tiene intenciones de entablar conversación con Alfredo del Mazo para que la muerte de su hijo se esclarezca. “No me interesa hablar con Alfredo del Mazo o el alcalde, no me interesa... si ellos quieren hablar y ayudar que lo hagan que se acerquen a nosotros, yo no soy nadie, mi hijo era el conocido”, terminó.

La muerte de Octavio Ocaña conmocionó a México y el mundo debido a que desde los cinco años se dedicó a la actuación, principalmente a la serie Vecinos, a través de la cual se hizo conocido y querido por el público nacional.

"Benito" obtuvo popularidad por el papel que tenía dentro de su familia, los Rivers (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

Octavio falleció a los 22 años después de haber impactado la camioneta en que iba y dispararse accidentalmente en la cabeza tras una persecución policiaca, según menciona el reporte oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Esta versión no le agradó a internautas ni a la familia del actor ya que en redes sociales surgieron varios videos de cómo la policía abordó a Ocaña en su camioneta después del disparo, también de la persecución y cómo, un día después, se estaba limpiando la escena.

