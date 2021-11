Las transformaciones más impactantes de Jared Leto en el cine

El primer protagónico de Jared Leto fue en la película Prefontaine (1997), que recrea la la vida del corredor Steve Prefontaine. (Foto: House of Gucci - Suicide Squad - Dallas Buyers Club.)

Este 2 de noviembre se estrenó el nuevo tráiler de la película Morbius, la cual es protagonizada por Jared Leto. El avance se volvió tendencia en las redes sociales pues se espera una gran actuación del cantante de 30 Seconds to Mars, ya que en otras ocasiones ha mostrado su gran compromiso para transformarse físicamente e interpretar a personajes totalmente diferentes.

Además se sabe que Leto es un actor que se mete totalmente en su personaje que incluso se ha sometido a cambios físicos muy drásticos para adentrarse perfectamente en su papel.

Así se ve en Morbius (Foto: YouTube/Sony Pictures Entertainment)

<b>Requiem For a Dream</b>

En esta película que se estrenó en el año 2000, el cantante interpretó a un personaje drogadicto llamado Harry Goldfarb, por lo que el actor tuvo que perder 11 kilos. “Hice todo lo que pensé que podía hacer para darle más autenticidad al papel, más honestidad, más verdad. Es una película que lo exigía. Así que pasé un tiempo en la calle con un grupo de personas del este, muchas de ellas ya no están vivas. Perdieron su batalla contra la adicción”, declaró Leto en su cuenta de Instagram en el 20 aniversario de la cinta.

El actor ha interpretado a diversos personajes con personalidades distintas (Fotograma: Requiem for a Dream, 2000)

<b>Chapter 27</b>

En el 2007, Jared sorprendió con su interpretación del asesino de John Lennon, Mark David Chapman. El intérprete de Closer To The Edge tuvo que subir más de 25 kilos en solo cinco meses. Ante el cuestionamiento hacia el actor por aceptar el papel, aseguró que: “ Mark Chapman es un ejemplo del fracaso de la humanidad. Por el contrario, John Lennon es uno de los mejores ejemplos de los aspectos más maravillosos de la humanidad. Creo que explorar lo incómodo y lo políticamente incorrecto es trabajo del artista”, dijo para MTV en el año 2007.

Aunque la película no fue muy bien recibida, la actuación de Leto fue lo más destacable (Fotograma: Chapter 27 (2007) )

<b>Dallas Buyers Club</b>

Con esta película estrenada en el 2013, el cantante de 30 Seconds To Mars ganó un premio Óscar en la categoría de mejor actor de reparto. Para interpretar a Rayon, una mujer transgénero, Leto tuvo que adelgazar 15 kilos para verse como una persona en una fase terminal de SIDA. Jared también se depiló todo su cuerpo, incluyendo las cejas.

Jared Leto confesó que perdió su premio Óscar que recibió con esta cinta (Fotograma: Dallas Buyers Club (2013) )

<b>Suicide Squad</b>

En su interpretación de Joker, el reconocido villano de DC comics, el actor se fusionó tanto con su papel que incluso Will Smith declaró que en realidad no conocieron al cantante. “Nunca he conocido a Jared Leto. Trabajamos juntos durante seis meses y nunca hemos intercambiado una palabra fuera del ‘¡Acción!’ y ‘¡Corten!’. Nunca nos hemos dicho ‘Hola’ o ‘Buenos días’. Solo he hablado con él como Deadshot y él conmigo como Joker”, comentó para un programa de radio estadounidense.

La actuación de Leto en Suicide Squad fue duramente criticada, pero el actor aseguró que muchas de sus escenas fueron eliminadas (Fotograma: Suicide Squad (2016) )

<b>House of Gucci</b>

El cantante interpretará a Paolo Gucci en esta película que se estrenará el 24 de noviembre. Lo que llamó la atención de su nueva transformación fue su gran aumento de peso, el cambio total de sus rasgos faciales e incluso su corte de cabello, que en conjunto lo hacen aparentar como una persona de edad muy avanzada. El actor interpretará al primo de Maurizio Gucci, quien fue vicepresidente y director general de la marca y decidió dejarla en 1987 tras una pelea, por lo que fundó su propia firma.

Cuando el actor compartió en el mes de julio el primer tráiler de esta cinta, sorprendió a la mayoría de sus seguidores, pues el videoclip ha obtenido hasta este momento más de dos millones de ‘Me Gusta’. “Ahora soy oficialmente parte de la familia”, añadió el cantante en la descripción.

"Morbius" y "House of Gucci" se estrenarían en el mismo año, pero la primera cinta fue retrasada hasta enero de 2022 (Foto: Instagram/@houseofguccimovie)

