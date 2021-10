Yuri y Carlos Rivera aclararon polémica sobre su supuesto conflicto

Aclararon rumores de Yuri y Carlos Rivera (Foto: Captura de YouTube)

Hace unas semanas empezó a circular un rumor de que Yuri había salido del musical “José el Soñador” a “petición” de Carlos Rivera quien es el protagonista de la obra. La situación ya fue aclarada por ambos cantantes durante la conferencia de prensa.

Negaron por completo que esto haya sido real, ya que entre ellos solo existe un gran cariño y respeto. La verdadera razón por la que la cantante salió del proyecto de la obra fue porque enfrenta problemas de salud derivados de las secuelas del covid-19 que padeció.

“Ese chisme quítenselo de la cabeza, Carlos y yo nos tenemos un gran cariño, amistad, seguimos trabajando juntos. Los tiempos de Dios son perfectos y a lo mejor no tenía que estar yo”, expresó la cantante vía telefónica durante la conferencia de presentación del elenco de la obra.

Indicó con un poco más de detalles el motivo de su salida: “Realmente yo salí de este gran proyecto y todavía sigo tristeando, porque como ustedes saben tengo disautonomía, como secuela del covid-19 y me requerían para ensayar unas semanas atrás. Ya me siento a un 80 por ciento bien, pero los ensayos me requerían al cien por ciento y tenía que cantar 19 canciones porque la narradora está toda la obra”.

Yuri confesó que mantiene una buena amistad con Carlos Rivera (Foto: Facebook)

También dio declaraciones el productor del musical Alejandro Gou: “Todos esos chismes que él sacó a Yuri, para nada, Carlos está en la mejor disposición. Mi bellísima Yuri ya me había aceptado, ya habíamos firmado un contrato, ya había empezado a ensayar, tomamos fotos con ella, no pudo estar por sus fechas y por su voz”, expresó.

De igual manera comentó que en su lugar estará Fela Domínguez y dijo que Carlos en ningún momento tuvo nada que ver en la salida de Yuri.

Por su parte, Carlos Rivera reveló: “Yo recomendé a mi querida Fela, pero su talento habla por ella. Algo que aprendí es que la estrella es la obra y nosotros somos simples instrumento”, por lo que probablemente inicio el rumor con Yuri.

Es importante mencionar que Fela es una exitosa cantante, es mayormente reconocida por colaborar con diferentes artistas como Pepe Aguilar, Pandora, Daniela Romo, Mijares Kalimba e incluso con Lupita D’Alessio.

Fela Domínguez, Carlos Rivera y Kalimba conforman el elenco de "José el soñador" (Foto: Instagram/@poluxweb)

Asimismo, Gou confirmó que Carlos Rivera sí es su socio de José el Soñador, ‘’Él nació en el teatro, él ama el teatro y bueno, yo para poderlo convencer de dejar todos sus compromisos, obviamente le ofrecí sociedad, así como a Daniel Bisogno, no me aceptaría hacer El Tenorio si no fuera mi socio’', explicó.

Recordemos que Carlos Rivera volvió al teatro después de algún tiempo, anteriormente formó parte del musical El Rey León en la versión de México. Por lo que esta noticia tomó por sorpresa a sus fans.

“Pues estoy emocionado, además de que ya estar aquí en el teatro se siente como algo especial, aquí crecí literalmente, aquí nací en el teatro hace quince años cuando hice Bésame Mucho que fue mi primer musical”, dijo en una entrevista en el programa Hoy.

Por otro lado, Carlos Rivera habló sobre su conducción en los próximos premios Latin Grammy 2021 que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre. El novio de Cynthia Rodríguez apuntó que tanto este proyecto como su último concierto de su gira Guerra 360 lo mantendrán muy ocupado.

