“Iba a los super y robaba para darme de comer”: Yuri habló de su mamá al recordar sus XV años

En la serie “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” han sucedido muchas cosas en los primeros tres episodios que subió la plataforma, sin embargo, la preparación de cada postre hace que uno que otro se quiebre por los recuerdos y en este caso le pasó a Yuri.

Después de que eliminaran a dos concursantes, los famosos de México se enfrentarán a un reto técnico y a uno artístico.

Al inicio de la serie les piden a los concursantes hacer su reto técnico del cual consiste en recrear un pastel imposible. Y mientras varios se apuran para poder terminar, Yuri sufrió un resbalón, provocando que cayera al piso con la cadera, y aunque le provocó dolor, su pastel no se vio afectado.

El segundo reto fue más emocional para la jarocha, pues Angélica Vale les dijo a los participantes que deberían de hacer el pastel de XV años que a ellos les hubiera gustado tener.

Fue en ese momento en donde Yuri habló y mencionó que tuvo muchas emociones encontradas.

“Yo no tuve XV años. La patria no estaba para XV años, no había dinero más que para comer una vez al día”, confesó la cantante.

Cuando el Chef Julio se acercó a hablar con la cantante ella le mencionó que el pastel que estaba preparando es el que hubiera querido.

“Es el pastel que yo hubiera querido de XV años que no tuve”, comentó.

“Tengo mucha ilusión de hacer mi pastel de XV años, muchas emociones encontradas porque no había dinero. Entonces, mi ropa era prestada, vivíamos en un hotel en donde no pagábamos y mi mamá pues iba a los supers y robaba para darme de comer”, se sinceró Yuri.

Y mientras los famosos colocaron los últimos detalles de sus pasteles, la cantante logró finalizar a tiempo su pastel, más no olvidó los sucesos por los que pasó de adolescente

A un lado de su pastel, y con lágrimas en los ojos, Yuri confesó a Angélica vale que le recordó a su mamá.

“Me acuerdo de ella. Las mamás hacen todo por uno”. La chef Paulina la motivó y le dijo que seguro su mamá estaría feliz de ver todo lo que hizo.

El reality de pastelería estrenó el jueves los primeros tres capítulos de su edición mexicana en el servicio de streaming HBO Max con Yuri, Lorena Herrera, Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara, Gabriel Coronel y Alma Gómez “Cositas” (sí, la Cositas que encantó a generaciones de niños mexicanos haciendo manualidades en televisión).

Los capítulos están divididos en retos creativos en los que los concursantes pueden hacer las recetas y presentaciones que deseen, y retos técnicos en los que deben cumplir con la receta al punto, incluso con las medidas de los pasteles.

Este 21 de octubre se estrenaron los primeros tres capítulos de “El Gran Pastelero Bake Off celebrity México” en donde no solamente los famosos van a cocinar postres, sino que también nos van a mostrar una parte de su vida y de sus sentimientos, pues muchos de ellos recordaron a sus familiares a través de la repostería.

